Microsoft porta le IA su Windows 11: Copilot arriva a giugno e supporterà i plugin di ChatGPT

Microsoft ha annunciato che Windows Copilot, un assistente basato sull’Intelligenza Artificiale, verrà presto integrato in Windows 11. Questo nuovo strumento si affiancherà a Bing Chat e a una serie di plug-in, consentendo agli utenti di sfruttare le sue funzionalità su tutto il sistema operativo e su diverse applicazioni, con un’attenzione particolare alla collaborazione.

Windows Copilot sarà disponibile in anteprima per Windows 11 a partire da giugno. Per facilitare l’accesso all’assistente, Microsoft ha posizionato il pulsante di Windows Copilot in primo piano e al centro della barra delle applicazioni. Una volta aperto, il pannello laterale di Copilot sarà sempre disponibile come assistente personale. Gli utenti potranno utilizzarlo non solo per copiare e incollare elementi, ma anche per chiedere a Windows Copilot di riscrivere o riassumere contenuti.

L’interazione con Windows Copilot sarà simile a quella offerta da Bing Chat, consentendo agli utenti di porre domande generali come se stessero utilizzando un motore di ricerca. Tuttavia, Windows Copilot non sostituirà direttamente il campo di ricerca sulla barra delle applicazioni di Windows 11.

L’integrazione di Copilot consentirà agli utenti di interagire con l’assistente per regolare alcune impostazioni del sistema operativo. Inoltre, Microsoft permetterà agli sviluppatori di estendere i plug-in sviluppati per Bing o ChatGPT di OpenAI al nuovo assistente AI, aprendo così nuove possibilità per Windows Copilot.

Con l’introduzione di Windows Copilot, Microsoft mira a fornire agli utenti di Windows 11 un assistente intelligente e altamente personalizzabile per semplificare le attività quotidiane e migliorare l’efficienza lavorativa.