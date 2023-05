Windows 11 supporterà nativamente i file RAR: addio a WinRAR?

Durante l'evento Microsoft Build, l'azienda ha annunciato che Windows 11 supporterà finalmente i file RAR: non saranno necessari programmi terzi per aprirli.

La conferenza degli sviluppatori Microsoft Build si è concentrata principalmente su tutto ciò che riguarda l’IA, ma l’azienda ha presentato anche alcune altre gradite novità. Una di queste farà sicuramente felice numerosi utenti di Windows 11: il sistema operativo finalmente supporterà nativamente i file RAR, rendendo superfluo l’utilizzo di applicazioni terze, come WinRAR.

Si tratta di una soluzione open-source basata sul progetto libarchive multi-formato. Microsoft afferma che questo non solo offre un’opzione nativa per gestire i file RAR, ma supporta anche formati aggiuntivi come tar, 7-zip, gz e molti altri. Inoltre, Microsoft sostiene che la nuova soluzione offra una “funzionalità migliorata” per quanto riguarda la compressione rispetto alle app di terze parti.

L’azienda non ha ancora annunciato una data ufficiale di lancio per questa funzionalità, ad ogni modo, domani Windows 11 riceverà un’importante aggiornamento che, tra le altre cose, introdurrà anche il supporto per Bluetooth LE. Non è da escludere che il supporto nativo ai file RAR possa far parte dell’aggiornamento di domani.

Durante la presentazione, Microsoft ha anche annunciato l’arrivo di Windows Copilot: un tool basato su intelligenza artificiale che assisterà l’utente in diverse funzioni e che concettualmente è molto simile a Bing Chat, a sua volta basato sulla stessa tecnologia di ChatGPT.