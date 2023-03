Windows 12 sarà una rivoluzione: ecco come sarà

Microsoft sta già lavorando ad una nuova versione di Windows. Internamente il progetto viene chiamato CorePC e grazie ad un nuovo leak conosciamo già molte delle sue caratteristiche. Tanto per iniziare, sarà un sistema operativo contraddistinto da una forte modularità e scalabilità. Significa che Microsoft sarà in grado di distribuire versioni molto diverse del sistema operativo, a seconda del dispositivo su cui verranno installate. Teoricamente, questo consentirà di rilasciare delle versioni “light” di Windows 12, molto simili a ChromeOS e quindi perfette per laptop economici da meno di 300€.

L’intero sistema operativo non sarà più installato in un’unica partizione. Gli aggiornamenti saranno più veloci e i malware dovrebbero diventare molto meno efficaci.

La novità più interessante è comunque un’altra. Sembra che Windows 12 sarà “state-separated”, nel senso che l’intero sistema non sarà più installato su un’unica partizione. “Oggi i file di sistema, i dati degli utenti e i programmi sono tutti installati in un unico posto”, spiega in modo efficace Windows Central. “CorePC dividerà il sistema operativo in partizioni diverse, il che faciliterà il rilascio di aggiornamenti più snelli e semplici da scaricare”. Ma questo cambiamento renderà anche la vita molto più complicata ai criminali, dato che sarà molto più difficile sviluppare malware in grado di infettare i PC basati su Windows 12.

Microsoft sta lavorando anche su una versione di CorePC per competere con Apple Silicon. In sostanza, si tratta di una versione ottimizzata per processori e chipset sviluppati in-house da Microsoft (e che probabilmente vedremo su alcuni prodotti della linea Surface).

Ovviamente Microsoft, che ha puntato 10 miliardi di dollari su OpenAI ed ha già integrato ChatGPT su Bing e Skype, sta anche lavorando a diverse funzionalità per Windows 12 basate sull’intelligenza artificiale. Si parla di un’IA in grado di capire cosa compare nella schermata dell’utente, fornendo quindi indicazioni e assistenza in base al contesto. Concettualmente, si tratterebbe di una versione estesa a tutto il sistema operativo di Copilot, l’assistenza basata su IA recentemente introdotta su Office 365. Il lancio di Windows 12 è atteso durante la prima metà del 2024.