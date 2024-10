Apple ha annunciato con discrezione, tramite un comunicato stampa, il nuovo iPad Mini. Il device era estremamente atteso: è il primo aggiornamento dal 2021. Il nuovo Mini parte da 609€ e si può già prenotare sullo store ufficiale di Apple (e presto anche su Amazon).

A cambiare, nettamente, è soprattutto tutto ciò che si trova sotto alla scocca: monta il nuovo chip A17 Pro, con un CPU il 30% più veloce, un GPU il 25% più veloce, e un Neural Engine due volte più rapido rispetto al modello precedente. Supporta anche la nuova Apple Pencil Pro e offre 128 GB di archiviazione nella versione base, invece di 64 GB. Tra le altre novità, troviamo una USB-C e il supporto al Wi-Fi 6E.

Con buona pace di chi sperava in cornici più sottili, il design è rimasto sostanzialmente invariato. Apple ha puntato su tonalità più vivaci per molti dei suoi prodotti quest’anno e il Mini è disponibile nelle nuove versioni viola e blu.

Non esiste al mondo un altro dispositivo come iPad mini, amato per la combinazione di prestazioni potenti e versatilità che offre nel nostro design più portatile. iPad mini piace a tanti tipi di utenti ed è stato costruito per Apple Intelligence, in grado di offrire nuove funzioni intelligenti che sono potenti, personali e rispettano la privacy