Windows 11: il passaggio gratuito da Windows 10 solamente a partire dal 2022 (e forse è meglio così)

Windows 11 arriverà entro la fine del 2021, in queste ore si parla insistentemente di un possibile debutto internazionale ad ottobre. La brutta notizia? Questo è vero per i nuovi device, ma chi oggi ha già un computer con installato Windows 10 potrebbe dover aspettare fino al 2022 inoltrato.

La notizia arriva dall’account twitter ufficiale di Microsoft. «Windows 11 uscirà più avanti nel corso del 2021 e sarà distribuito nel corso di diversi mesi. Il rollout dell’upgrade per i computer Windows 10 già in uso ad oggi inizierà nel 2022, durante il primo semestre», si legge nel tweet di risposta alla domanda di un utente.

Insomma, se avete un computer con Windows 10 dovrete aspettare ancora diversi mesi per l’aggiornamento gratuito a Windows 11. La storia è diversa per i computer nuovi, che dovrebbero avere la priorità. Ad oggi, in assenza di una data di release ufficiale, non è ovviamente possibile anticipare quella che sarà la roadmap di Microsoft.

Windows 11 is due out later in 2021 and will be delivered over several months. The rollout of the upgrade to Windows 10 devices already in use today will begin in 2022 through the first half of that year.

