Windows 11: i requisiti minimi per far girare il nuovo sistema operativo

Windows 11 è stato ufficialmente presentato nella giornata di ieri. Microsoft ha anche rivelato quelli che sono i requisiti minimi per poter scaricare ed usare il nuovo sistema operativo. La buona notizia? Non sarà necessario avere un computer particolarmente recente. Se usate già Windows 10 è molto probabile che potrete usare senza problemi anche il nuovo sistema operativo.

Certo, vale la pena di ricordare che far girare un sistema operativo è un conto, altra cosa sono le performance effettive dello stesso, che potrebbero essere più claudicanti sui computer più datati. Purtroppo non è possibile fare pronostici in questo momento e sarà necessario, per forza di cose, aspettare le prime prove hands-on di una build finale di Windows 11.

I requisiti minimi elencati da Microsoft:

Processore: 1GHz o superiore, 2 o più core su un SoC o processore a 64bit

RAM: minimo 4GB

Storage: 64 GB o superiori

System firmware: UEFI, abilitato per i Secure Boot

GPU: compatibile con DirectX 12 o superiori e driver WDDM 2.0

Connettività: è necessaria una connessione internet e un account Microsoft per completare il setup del sistema operativo al primo uso

Display: minimo 720p, diagonale da almeno 9 pollici e 8bits per canale colore

Nonostante non sia presente il supporto alle piattaforme a 32 bit, i software a 32 bit continueranno comunque ad essere supportati.

Nel frattempo, sappiamo anche che Windows 11 non avrà Skype pre-installato, dovrà venire scaricato manualmente dall’utente. Vi siete persi la presentazione di ieri? Non vi preoccupate, abbiamo riassunto tutte le novità principali introdotte dal nuovo sistema operativo: