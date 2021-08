John Wick 4: Clancy Brown entra nel cast del film

Il cast di John Wick 4 è stato nuovamente aggiornato con l’ingresso tra gli interpreti protagonisti di Clancy Brown, che è stato ingaggiato da Lionsgate per partecipare al lungometraggio sequel. Prossimamente vedremo l’attore comparire in Dexter New Blood.

Prima di partecipare a John Wick 4 Clancy Brown è apparso in Promising Young Woman, Thor: Ragnarok, Highlander, Fanteria dello Spazio. Brown si unisce ad un cast già nutrito che vedrà Keanu Reeves tornare a vestire i panni di John Wick.

Chad Stahelski ha detto su Clancy Brown:

Sono un suo fan da tempo, e poterlo avere tra i membri del cast di John Wick 4 è un vero e proprio onore.

Ultimamente si è aggiunto al cast anche Ian MchShane che è andato a rimpolpare un gruppo di attori che comprende già, tra gli altri, Keanu Reeves, Bill Skarsgard, Laurence Fishburne, Donnie Yen, Rina Sawayama, Scott Adkins, Shamier Anderson, Lance Reddick e Hiroyuki Sanada.

Scritto da Shay Hatten e Michael Finch, John Wick 4 è prodotto da Basil Iwanyk, Erica Lee e Stahelski sono i produttori esecutivi assieme a Keanu Reeves e Louise Rosner. Alla regia è confermato Chad Stahelski.

Il primo film dedicato a John Wick è uscito nel 2014, ed ha incassato 90 milioni di dollari a fronte di un budget di soli 20 milioni. Gli incassi ed il successo della saga sono andati sempre più in crescendo, considerano che il terzo capitolo, Parabellum, è arrivato a guadagnare 322 milioni di dollari complessivi.