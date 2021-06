John Wick 4: Hiroyuki Sanada entra nel cast del film con Keanu Reeves

John Wick 4 ha aggiunto un altro importante nome al suo cast: stiamo parlando di Hiroyuki Sanada, attore già comparso in produzioni come Westworld, Mortal Kombat e Army of the Dead. Sanada comparirà anche nel prossimo lungometraggio Bullet Train.

Il regista di John Wick 4, Chad Stahelski, ha dichiarato sull’ingaggio di Hiroyuki Sanada:

Ho ammirato per tanto tempo le sue performance, si tratta di un attore, ma allo stesso tempo di un performer in scene d’azione. Sono felice ed entusiasta di dargli il benvenuto nella famiglia di John Wick.

Non sono trapelati dettagli sul ruolo che Hiroyuki Sanada occuperà nel lungometraggio. Per ora sono già entrati a far parte del cast Keanu Reeves, Bill Skarsgard, Laurence Fishburne, Donnie Yen.

Scritto da Shay Hatten e Michael Finch, John Wick 4 è prodotto da Basil Iwanyk, Erica Lee e Stahelski sono i produttori esecutivi assieme a Keanu Reeves e Louise Rosner. Le riprese inizieranno quest’estate in Francia, e si svolgeranno anche in Germania e Giappone.

Il primo film dedicato a John Wick è uscito nel 2014, incassando 90 milioni di dollari a fronte di un budget di soli 20 milioni. Gli incassi ed il successo della saga sono andati sempre più in crescendo, considerano che il terzo capitolo, Parabellum, è arrivato a guadagnare 322 milioni di dollari complessivi.