John Wick 4: Laurence Fishburne conferma il suo ritorno

Un nome importante della saga di John Wick ha confermato il suo ritorno in John Wick 4: stiamo parlando di Laurence Fishburne, che ha da poco dichiarato che per il film sequel ci sarà. L’attore tornerà a interpretare il personaggio Bowery King.

Laurence Fishbrune ha dichiarato sul suo ritorno in John Wick 4:

Dovrei arrivare a Berlino entro qualche mese. Ho letto la sceneggiatura ed è davvero molto forte. La storia è ambientata nello stesso mondo in cui si svolgono le vicende dei film precedenti, ma scende molto più nel profondo. Si tratta di una storia più profonda in termini di codici dell’assassino e di relazioni che il personaggio ha con un personaggio in particolare, quello di Watanabe. E questa è la parte davvero più interessante del racconto.