John Wick 4: Scott Adkins in trattative per entrare nel cast

L'attore Scott Adkins sarebbe in trattative per unirsi al cast di John Wick 4, il lungometraggio Lionsgate che ha da poco iniziato la produzione.

Sembra che per la produzione di John Wick 4 ci potrebbe essere anche un nuovo ingresso nel cast: stiamo parlando di Scott Adkins, che sarebbe in trattative per prendere parte alla produzione con Keanu Reeves che tornerà a vestire i panni di uno dei suoi personaggi più popolari.

Adkins fino ad ora si è visto in film come Day Shift, IP Man, e poi ancora American Assassin, Doctor Strange e Grimsby. Non sono stati rivelati dettagli sul possibile ruolo che Scott Adkins potrebbe occupare in John Wick 4.

Da poco sono iniziate le riprese del quarto capitolo della saga con il personaggio di Keanu Reeves. Berlino, Parigi, il Giappone e New York saranno i luoghi che verranno messi al centro del nuovo lungometraggio. Il cast di John Wick 4 sarà formato, tra gli altri, da Keanu Reeves, Bill Skarsgard, Laurence Fishburne, Donnie Yen, Rina Sawayama, Shamier Anderson e Hiroyuki Sanada.

Scritto da Shay Hatten e Michael Finch, John Wick 4 è prodotto da Basil Iwanyk, Erica Lee e Stahelski sono i produttori esecutivi assieme a Keanu Reeves e Louise Rosner. Alla regia è confermato Chad Stahelski.

Potrebbe interessarti anche questa news su John Wick 4: