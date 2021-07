John Wick 4: Lance Reddick ritornerà come Charon

Lance Reddick è stato ingaggiato per John Wick 4, l'attore andrà a interpretare di nuovo il personaggio di Charon.

07—Lug—2021 / 8:50 AM

Deadline ha rivelato che la Lionsgate ha chiuso un accordo con l’attore Lance Reddick, che ritornerà a vestire i panni di Charon in John Wick 4. Il personaggio, come ricorderanno gli appassionati, è il concierge del Continental Hotel di New York.

In John Wick: Chapter 3 – Parabellum il personaggio di Charon combatte al fianco di John Wick per difendere l’hotel. Il ritorno di Lance Reddick nei panni di Charon in John Wick 4 porta quindi una certa continuità con i capitoli precedenti della saga.

Lo stesso regista Chad Stahelski ha detto su Lance Reddick in John Wick 4:

Lance è stato parte del franchise fin dall’inizio, con un ruolo che è parte integrante per formare il mondo di John Wick. Non potrei essere più entusiasta all’idea di tornare a lavorare insieme.

Il nome di Reddick va a rimpolpare un cast che si sta allungando, e che comprende già cast di John Wick 4 sarà formato, tra gli altri, da Keanu Reeves, Bill Skarsgard, Laurence Fishburne, Donnie Yen, Rina Sawayama, Scott Adkins, Shamier Anderson e Hiroyuki Sanada.

Scritto da Shay Hatten e Michael Finch, John Wick 4 è prodotto da Basil Iwanyk, Erica Lee e Stahelski sono i produttori esecutivi assieme a Keanu Reeves e Louise Rosner. Alla regia è confermato Chad Stahelski.