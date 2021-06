LEGO Luigi, la recensione dei set e della modalità co-op di LEGO Super Mario

Dopo averli testati per alcuni giorni in anteprima, vi riportiamo di seguito la nostra recensione dei set della linea LEGO Super Mario dedicati a Luigi ovvero il 71387 Avventure di Luigi – Starter Pack, il 71389 Lakitu Sky World ed il 71391 Veliero volante di Bowser oltre a raccontarvi come funziona la modalità cooperativa.

Tutti i set descritti di seguito saranno disponibili a partire dal 1 agosto ed in particolare il set base contenente il mattoncino di LEGO Luigi sarà disponibile al prezzo di 59,99 € ed è già preordinabile sul LEGO Shop.

Il set base, così come accaduto con la linea LEGO Super Mario di anno scorso contiene le prime sfide ed i primi mostri da poter utilizzare nei propri percorsi di gioco che possono essere utilizzati indifferentemente sia con Luigi sia con Mario sia con entrambi.

Il personaggio di LEGO Luigi ha una forma leggermente diversa rispetto a quello di Mario (è più alto ed i baffi sono differenti) ed ha i classici colori verde e blu scuro di Luigi ed anche il timbro vocale e gli effetti sonori memorizzati all’interno sono quelli dell’idraulico verde.

La sincronizzazione con l’applicazione (che dovrà essere aggiornata all’ultima versione per poter gestire anche il mattoncino di Luigi) avverrà nello stesso modo con cui è stata effettuata la sincronizzazione con Mario inoltre avendoli entrambi subentra la modalità cooperativa quando si gioca che è la vera novità che portano i nuovi set LEGO.

Per poter attivare questa funzione si dovrà premere il pulsante del bluetooth su entrambi personaggi e questo farà sì che i due personaggi si colleghino fra di loro salutandosi a vicenda e mostrando un fiocco da boy scout al collo raffigurato sul piccolo visore con al centro una spilla su cui è riportato il simbolo del bluetooth.

In questo modo facendo partire una sfida con uno solo dei due personaggi apparirà il conto alla rovescia su entrambi ed entrambi dovranno essere utilizzati sul percorso creato con i mattoncini LEGO per raccogliere il maggior numero di punti ed entrambi condivideranno il risultato finale.

Basterà quindi iniziare la corsa con uno solo dei due personaggi per far sì che entrambi entrino in gioco. Inoltre giocando con entrambi collegati fra di loro i secondi a disposizione saranno 90 e non più 60.

Oltre a questo incremento di secondi ed alla possibilità di ottenere il doppio delle monete cooperando in contemporanea ci saranno sfide che per poter essere vinte necessiteranno di entrambi i personaggi e della loro cooperazione per poter sconfiggere i nemici come ad esempio avviene nel set di espansione 71389 Lakitu Sky World.

In questo set per poter sconfiggere il koopa presente al centro della scena sulla sua nuvoletta si dovranno muovere in modo sincrono i due meccanismi su cui sono posti i due personaggi e ci si dovrà coordinare in modo perfetto per riuscire a far cadere il nemico e recuperare i punti dal suo codice a barre.

Anche nello starter pack inoltre è presente una piccola sfida con una sorta di bilanciere in cui si dovranno posizionare i due personaggi sulle tue braccia della bilancia per recuperare il maggior numero di punti muovendoli dall’alto verso il basso senza farli cadere.

Il gioco prosegue poi sul veliero volante di Bowser 71391 dove dovremo sconfiggere vari nemici oltre a fermare vari meccanismi come la mano gigante di Bowser che fuoriesce attaccata all’albero maestro della nave.

La nave inoltre è realizzata con tecniche molto interessanti e che le permettono di potersi aprire facendo emergere tutti i meccanismi interni.

Infatti il set può essere utilizzato in due modalità. La prima giocando direttamente con la nave partendo dal cannone che riprodurrà anche l’effetto sonoro dello sparo e restando sulla nave Mario e Luigi dovranno sconfiggere tutti mostri fino alla fine dei secondi.

La seconda modalità invece prevede la rimozione di alcuni meccanismi della nave che potranno essere utilizzati nel proprio schema che si è costruito tramite gli starter pack ed i pack di espansione già acquistati andando quindi ad inserire i meccanismi della nave all’interno del percorso di gioco.

Sulla nave poi sono presenti alcuni easter egg davvero interessanti come ad esempio il mattoncino Pow che riprende l’iconica scritta del primo Super Mario del 1983, nato come uno spin off di Donkey Kong, dove faceva la sua prima comparsa Luigi e dal quale è nato poi quello che tutti noi oggi conosciamo come Super Mario Bros. del 1985.

Premendo quel mattoncino con sopra un codice a barre si potrà far uscire un piccolo mostriciattolo presente nella zona del timoniere ed inserendo successivamente al suo posto Mario o Luigi apparirà, tramite un piccolo meccanismo, un timone che ci farà capire che in quel momento il personaggio avrà preso il comando della nave.

Infine è presente un altro piccolo codice a barre sopra la testa di Bowser sulla poppa della nave.

Un’altra feature interessante presente nello Starter Pack poi è la presenza di Yoshi rosa che potrà essere invocato tramite uno speciale codice a barre posto davanti a lui e che farà sì che il mattoncino di Luigi o Mario, una volta letto il codice, ottenga il potere di Yoshi di mangiare in un sol boccone il nemico.

Tra i vari spunti costruttivi presenti nella nave e infine vogliamo menzionare le due teste di Bowser presenti a prua e a poppa realizzate in modo superbo ed il cappello da pirata del goomba che sfrutta un attacco illegale diventando quindi a tutti gli effetti un attacco regolare LEGO.

Dal 1° agosto arriveranno inoltre anche nuovi costumi e la terza serie “character pack” già vista in precedenza di polybag che contengono mostri o power-up da poter inserire all’interno del percorso.

Nel nostro caso abbiamo trovato il funghetto verde della vita 1UP che conferirà una vita aggiuntiva al personaggio che leggerà il codice a barre ed in questo modo se finirà o se cadrà su una zona letale, ad esempio il fuoco, verrà utilizzata quella vita senza perdere ulteriori secondi preziosi e potrà continuare nella raccolta punti.

Riguardo invece al vestito abbiamo testato Bee Mario ovvero il vestito da ape 71393 che permetterà a Mario o Luigi di spostarsi fra una piattaforma e l’altra volando ed evitando pericoli sul terreno.

Il risultato finale è assolutamente incredibile e coinvolgente dato che, con la nuova modalità cooperativa, i genitori, ad esempio, potranno giocare attivamente con i propri figli.

Di seguito alleghiamo il comunicato stampa dell’annuncio ufficiale.

Il Gruppo LEGO moltiplica per 2 il divertimento nell’universo di LEGO® Super Mario™, con LEGO® Mario™ e LEGO® Luigi™

Let’s-a go! Lo Starter Pack LEGO® Avventure di Luigi, disponibile per il pre-ordine, permette una nuova esperienza interattiva per 2 giocatori, mentre le nuovissime espansioni, tra cui il Veliero Volante di Bowser, consentono ai fan di salire di livello per vivere avventure ancora più emozionanti.



Billund, 22 giugno 2021 – Oggi, il Gruppo LEGO ha annunciato una nuova esperienza di gioco volta alla socialità unica nel suo genere: per la prima volta infatti, bambini e fan avranno la possibilità di collegare LEGO® Mario™ e LEGO® Luigi™, vivendo nuovissime avventure per 2 giocatori nell’universo di LEGO Super Mario. Perfetta per le attività in famiglia, questa entusiasmante nuova funzione incoraggerà ancora di più la condivisione del divertimento, permettendo a due giocatori di godersi l’universo di LEGO Super Mario simultaneamente, per nuove avventure costruite con i mattoncini.

Una volta connessi via Bluetooth, è possibile vivere emozioni moltiplicate per 2 con LEGO Mario e LEGO Luigi (o qualsiasi combinazione delle due figure). Da oggi, bambini e fan possono giocare come una vera squadra, raccogliere monete digitali extra facendo azioni in contemporanea come camminare, roteare e saltare, lavorare insieme per sconfiggere i nemici, completare le sfide, condividere le ricompense o anche competere l’uno contro l’altro, cambiando il gioco.

Questa nuova caratteristica è stata condivisa anche in un video pubblicato dal Gruppo LEGO e da Nintendo all’inizio della giornata odierna.

“Per noi si tratta di incoraggiare il continuo sviluppo creativo e prolungare il tempo del divertimento. Con l’annuncio di oggi, non vogliamo semplicemente condurre LEGO Mario, LEGO Luigi e i loro amici e nemici in un nuovo mondo interattivo, per un divertimento senza fine; ciò che ci entusiasma è espandere la loro esperienza di gioco, insieme all’universo di LEGO Super Mario, con ulteriori nuovi set e personaggi che speriamo appassioneranno i fan”, dichiara Simon Kent, Creative Lead, LEGO Super Mario.

Il molto atteso set Avventure di Luigi – Starter Pack è l’ultima estensione della linea di prodotti LEGO Super Mario: il risultato di una partnership unica con Nintendo, che ha introdotto un modo completamente nuovo di giocare con i mattoncini LEGO. I giocatori potranno mettere le mani su Luigi con il LEGO Super Mario Avventure di Luigi – Starter Pack, un set che contiene elementi per giocare sia da soli, oppure in compagnia, a partire dal 1° agosto.

LEGO Luigi e LEGO Mario, fratelli gemelli, sono disponibili dal 1° agosto anche come Starter Pack separati. Entrambi funzionano singolarmente come punti di ingresso nel mondo di LEGO Super Mario, ma anche come gioco interattivo per due, utilizzando qualsiasi combinazione delle due figure.

Oltre a svelare la nuova modalità Bluetooth a 2 giocatori, il Gruppo LEGO sta introducendo anche quattro nuovi set di espansione, due nuovi Power-Up Pack e dieci nuovi Pack Personaggi. I quattro nuovi set di espansione sono composti da costruzioni altamente coinvolgenti per i bambini per espandere i loro Starter Pack, presentando elementi che sono adatti sia al gioco singolo che al gioco di squadra, e quindi ideali per la raccolta di monete extra.

Il set di espansione “Il Veliero Volante di Bowser” è disponibile per il pre-ordine da oggi. Il set dà ai fan la possibilità di costruire per la prima volta un nuovo emozionante livello all’interno dell’universo, affrontando la famigerata nave volante. Gli appassionati potranno combattere contro Kamek, un Goomba e una Chiave Rocky, e poi contro la nave stessa! Inoltre, quest’ultima, potrà essere disposta in “modalità volo” o ripiegata in “modalità rotta”.

Gli altri nuovi prodotti introdotti oggi includono: Mario Rana e Mario Ape Power-Up packs, che permettono ai giocatori di variare il gioco e vestire LEGO Mario nei suoi simpatici abiti da rana e da ape e un set di espansione Torre del Boss Sumo Bro, dove i bambini possono usare la loro figura LEGO Mario e/o LEGO Luigi per abbattere la Topple Tower – divertente sia per giocare da soli, che per giocare con amici e familiari.

L’elenco completo dei prodotti annunciati oggi sono:

71391 Il veliero volante di Bowser, Pack di espansione (disponibile per il pre ordine da oggi) (99.99€)

Il veliero volante di Bowser, Pack di espansione (disponibile per il pre ordine da oggi) (99.99€) 71388 Torre del Boss Sumo Bro, Pack di espansione (29.99€)

Torre del Boss Sumo Bro, Pack di espansione (29.99€) 71389 Il mondo – cielo di Lakitu, Pack di espansione (39.99€)

Il mondo – cielo di Lakitu, Pack di espansione (39.99€) 71390 L’abbattimento dei Reznor, Pack di espansione (69.99€)

L’abbattimento dei Reznor, Pack di espansione (69.99€) 71392 Mario Rana Power-Up Pack (9.99€)

Mario Rana Power-Up Pack (9.99€) 71393 Mario Ape Power-Up Pack (9.99€)

Mario Ape Power-Up Pack (9.99€) 71394 Pack Personaggi – Serie 3 (10 Pack Personaggi collezionabili, inclusi Galoomba, Parachute Bob-omb, Crowber, Boo, Amp, Torpedo Ted, Bony Beetle, 1-Up Mushroom, Scuttlebug e Swoop) (3.99€)

Tutti i set offrono ai fan modi illimitati per espandere, ricostruire, personalizzare e creare le proprie sfide ricche di azione e tanto divertimento creativo, in un’esperienza altamente interattiva che ora dispone della connessione per 2 giocatori con LEGO Mario e LEGO Luigi.

Il set LEGO Super Mario Avventure di Luigi – Starter Pack e Il Veliero Volante di Bowser sono disponibili per il pre-ordine su https://www.LEGO.com/preorder-luigi e http://www.lego.com/preorder-bowsersairship e saranno disponibili dal 1° agosto 2021 nei LEGO store, su LEGO.com e presso selezionati rivenditori leader in tutto il mondo.

Anche i set di espansione annunciati saranno disponibili a partire dal 1° agosto nei LEGO store e su LEGO.com. Il prezzo di vendita consigliato per lo Starter Pack – Avventure di Luigi è di 59,99€, mentre per il set di espansione Il Veliero Volante di Bowser è di 99,99€.