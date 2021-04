LEGO Luigi: presentato ufficialmente il set 71387 Adventures with Luigi

Dopo le prime foto emerse nella giornata di ieri su Amazon Cina arriva oggi l’annuncio ufficiale da parte di LEGO e Nintendo che tolgono i veli al nuovo set dedicato a LEGO Luigi, il 71387 Adventures with Luigi che si va ad aggiungere alla già presente linea LEGO Super Mario presentata lo scorso anno in estate.

Il set riproduce quanto fatto con Mario ed infatti si presenta sottoforma di “starter course” ovvero il set base per iniziare l’avventura del gioco, che abbiamo imparato a conoscere nel corso del 2020, assieme all’idraulico verde Luigi, fratello di Mario.

Oltre alle ovvie speculazioni degli scorsi mesi (diciamocelo: Mario non può esistere senza Luigi) le prime vere avvisaglie dell’arrivo del fratello in verde erano emerse nei giorni scorsi dopo l’aggiornamento software del mattoncino programmabile di Mario. Lasciandolo dormire infatti e risvegliandolo, la prima cosa che pronuncia Mario è: “Luigi? Luigi?”. Il simpatico easter egg aggiunto da LEGO è stato notato da alcuni AFOL mostrandolo in video.

Il set, composto da 280 pezzi oltre al nuovo mattoncino programmabile di Luigi, è in preordine già da oggi 20 aprile al costo di 59,99 Eur e sarà disponibile dal 1° agosto sia sul sito LEGO che presso altri rivenditori autorizzati.

Inoltre se acquisterete il set dallo store di Multiplayer.com avrete in omaggio l’esclusiva polibag 30389 Fuzzy & Mushroom Platform.

Di seguito il comunicato stampa dell’annuncio.

Nuovo Avventure di Luigi™ Starter Pack: finalmente Luigi raggiunge suo fratello nell’universo LEGO® Super Mario™!

A grande richiesta dai fan di tutto il mondo… It’s LEGO® Luigi™ time!

Billund, 20 aprile 2021 – Oggi, il Gruppo LEGO ha annunciato che il preferito dei fan Luigi™ si unirà all’universo di LEGO® Super Mario™ con la presentazione del nuovo play set Avventure di Luigi Starter Pack LEGO Super Mario. Il nuovo set permette ai bambini di fare squadra con LEGO Luigi, riconoscibile per l’iconica salopette e la maglietta verde, per nuove emozionanti avventure in mattoncini.

Avventure di Luigi Starter Pack, che include il tanto atteso personaggio interattivo LEGO Luigi, è l’ultima arrivata tra le numerose espansioni della linea LEGO Super Mario, risultato di una partnership unica con Nintendo, che ha introdotto un modo completamente nuovo di giocare con i mattoncini LEGO. Pur essendo stata creata a partire dai tradizionali mattoncini LEGO, l’esperienza di gioco LEGO Super Mario è unica, in quanto i bambini possono costruire liberamente i livelli di gioco di Super Mario e dare vita ai loro personaggi LEGO Mario e LEGO Luigi in modo divertente e interattivo.

Disponibile in pre-order a partire da oggi, il nuovo Starter Pack amplia ulteriormente il divertente e interattivo universo LEGO Super Mario e fa conoscere ai più piccoli Luigi, fratello di Mario e suo inseparabile compagno in molte avventure.

LEGO Luigi si riconosce per la sua affascinante personalità e la sua voce inconfondibile, ed è più alto di LEGO Mario di una piastrina LEGO, rimanendo così fedele al look e ai tratti iconici di Luigi.

Simile ad Avventure di Mario Starter Pack, questo nuovo set è un ulteriore punto d’ingresso al mondo di LEGO Super Mario ed è compatibile con lo Starter Pack di LEGO Mario, tutti i Pack di Espansione, i Pack Personaggi da collezione e i Power-Up Pack. Entrambi gli Starter Pack offrono ai fan modi quasi illimitati di espandere, ricostruire, personalizzare e creare le proprie sfide ricche di azione, in un’esperienza altamente interattiva con LEGO Mario o LEGO Luigi. Costruito con la stessa tecnologia di suo fratello, LEGO Luigi è dotato di un sensore che rileva i colori, uno schermo LCD per visualizzare le diverse reazioni al movimento e un altoparlante che riproduce suoni e musiche iconiche della serie di videogiochi Super Mario.

Con LEGO Luigi, i bambini dai 6 anni in su possono “portare ad un livello successivo” l’esperienza LEGO Super Mario. Spostando LEGO Luigi dal Tubo di Partenza al Palo della Meta, i giocatori possono guadagnare monete digitali nel livello di gioco reale, aiutando LEGO Luigi a completare la sfida della giostra rotante, interagendo con il nuovo Yoshi Rosa e sconfiggendo Boom Boom e un Bone Goomba. Avventure di Luigi Starter Pack (71387) include dei mattoncini marroni, che rappresentano il bioma della Torre e attiveranno un nuovo suono di LEGO Luigi, e un Blocco ? progettato per offrire emozionanti ricompense extra. La linea LEGO Super Mario offre un’esperienza di gioco unica, in cui i giocatori otterranno una risposta immediata al loro modo creativo di costruire e giocare.

La notizia è stata condivisa anche in un video postato dal Gruppo LEGO e da Nintendo all’inizio della giornata.

“Siamo molto felici che il fratello gemello di Mario, Luigi, si unisca alla famiglia LEGO Super Mario con il nuovo LEGO Super Mario Avventure di Luigi Starter Pack”, ha commentato Takashi Tezuka, Executive Officer e Game Producer di Nintendo Co., Ltd. “Sappiamo che sarà il benvenuto nelle vostre avventure nel mondo LEGO Super Mario. L’arrivo di Luigi al fianco di Mario crea nuove divertenti possibilità di gioco. Sono impaziente di scoprire quali emozionanti viaggi i bambini faranno con questi due personaggi”.

“Da sempre, LEGO permette ai bambini di liberare la loro immaginazione e siamo davvero contenti che Luigi sia arrivato per aiutarli a creare nuove avventure LEGO Super Mario”, ha aggiunto Julia Goldin, Chief Product & Marketing Officer del Gruppo LEGO. “Tutti amano Luigi! Con la sua personalità unica, il berretto verde e gli iconici baffoni, è stato richiesto a gran voce dai fan di tutto il mondo e siamo entusiasti di dargli il benvenuto in questa linea interattiva, che sta davvero cambiando il modo in cui le persone si divertono con Super Mario e il gioco LEGO”.

Lo Starter Pack da 280 pezzi Avventure di Luigi può essere costruito, ricostruito e combinato con tutti gli altri set LEGO Super Mario in molti modi divertenti per creare nuovi mondi LEGO Super Mario e continuare a divertirsi in modi sempre nuovi. L’app gratuita LEGO Super Mario, sviluppata dal Gruppo LEGO, è compatibile con tutti i prodotti LEGO Super Mario e tiene traccia dei punteggi per incoraggiare sempre nuove ricostruzioni. Offre inoltre istruzioni per la costruzione, suggerimenti creativi e una piattaforma sicura per i bambini, dove condividere idee per migliorare ulteriormente l’esperienza di gioco fisica e creativa.

LEGO® Super Mario™ Avventure di Luigi Starter Pack è disponibile in pre-order a partire da oggi su www.lego.com/preorder-luigi e presso rivenditori selezionati. Sarà disponibile in tutto il mondo dal 1° agosto 2021 su www.lego.com/supermario e presso altri rivenditori . Il prezzo consigliato al pubblico è di 59,99 EUR.