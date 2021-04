LEGO Luigi: svelate le prime immagini dello Starter set di Super Mario dedicato a Luigi

19—Apr—2021 / 9:54 AM

Su Amazon Cina è stata caricata nella serata di ieri la pagina contenente le foto ed i dati del tanto atteso e vociferato set della linea LEGO Nintendo Super Mario 71387 dedicato però all’idraulico in verde ovvero Luigi. Il set è di base una copia dello starter pack di Mario e contiene il mattoncino programmabile identico a Mario ma di colore verde, raffigurante il fratello Luigi.

La news è stata preceduta da un aggiornamento software di Mario, il quale, se messo a dormire per un certo lasso di tempo e poi risvegliato, la prima cosa che dice è “Luigi? Luigi?”. Uno spettacolare easter egg di LEGO.

LEGO 71387 Adventures with Luigi Starter Course

Il set dovrebbe arrivare questa estate e più precisamente in giugno e sarà composto da 280 pezzi con i quali creare una nuova serie di trick da aggiungere al percorso di Luigi (o di Mario) e costerà 59,99 Eur come lo starter course di Mario.

Sarà presente al suo interno Boom Boom, Yoshi rosa e un Gumba.

Attendiamo di vedere come funzionerà il gioco in multiplayer con i due mattoncini di Mario e Luigi assieme che, anche se non ancora confermato da nessuna fonte, ci sembra una modalità assolutamente scontata.