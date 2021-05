Rugrats: il personaggio Betty è gay nella serie Paramount+

Il personaggio di Betty dei Rugrats è gay nella serie animata realizzata per Paramount+. Questo è quanto ha rivelato la voce originale Natalie Morales.

28—Mag—2021 / 11:40 AM

L’attrice Natalie Morales ha prestato la sua voce per il personaggio di Betty nella serie animata di Paramount+ sui Rugrats: ma l’aspetto particolare di tutto ciò è che la stessa Morales ha dichiarato che Betty è gay.

La rivelazione su Betty gay nei Rugrats è stata fatta ad A.V. Club. Si tratta di un character particolare, considerando che è mamma di due bambini, Phil e Lil, e che è stata sposata con Howard. La Morales ha detto a riguardo:

Chi ha guardato la serie originale può aver notato che si tratta di una figura appartenente alla comunità LBGTQ. Si tratta di una madre single che gestisce da sola il suo lavoro, e che ha comunque il tempo, nonostante i gemelli da crescere, di uscire con gli amici. Penso sia un grande esempio di vita, perché stiamo parlando di una persona che vive a modo suo in maniera salutare, che può essere da esempio per tutte le queer.

La Morales ha poi parlato anche del fatto che i cartoni hanno una grande influenza sui bambini, e non solo, aggiungendo: “Se fossi un bambino e vedessi Betty parlare della sua ex fidanzata inizierei a pensare che vivere in questo modo è una cosa normale”.

I membri del cast della serie originale tornano per riprendere i loro ruoli nella serie reboot di Paramount +. Nel cast vocale ricordiamo il ritorno di E.G. Daily (Tommy Pickles), Nancy Cartwright (Chuckie Finster), Cheryl Chase (Angelica Pickles), Cree Summer (Susie Carmichael) e Kath Soucie (Phil e Lil DeVille).

Tra i nuovi doppiatori del reboot, invece, troviamo Nicole Byer, Tony Hale e Natalie Morales, che interpreteranno i ruoli degli adulti: Tony Hale presterà la voce al padre di Chuckie, Natalie Morales alla madre di Phil e Lil, mentre Nicole Byer e Omar Miller saranno i genitori di Susie.

La serie è stata presentata in anteprima il 27 maggio.