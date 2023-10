Finestkind: il trailer del nuovo film con Jenna Ortega e Tommy Lee Jones

Jenna Ortega è la protagonista di Finestkind, un film che mischia azione e thriller, e che vede come co-protagonsita Tommy Lee Jones. Il titolo sarà disponibile dal 15 dicembre su Paramount+, vi proponiamo qui di seguito il trailer.

Ecco il trailer di Finestkind.

Il cast di Finestkind include anche, oltre a Tommy Lee Jones e Jenna Ortega, anche Ben Foster (3:10 to Yuma) e Toby Wallace (Babyteeth). La storia racconta di un dramma di famiglia, con un gruppo di persone che si ritrovano in gravi difficoltà dopo essere rimasti coinvolti in un piano per fare soldi che va terribilmente per il verso storto.

Ray Eldridge (Jones), fiducioso che i suoi figli, Tom e Charlie (Foster e Wallace), portino il peschereccio di famiglia in mare aperto per ottenere un grande bottino, si ritrova ad essere sopraffatto quando la nave viene sequestrata dalla guardia costiera dopo aver navigato illegalmente in acque canadesi.

Come se la delusione del padre non fosse abbastanza, la pesante multa aumenta il senso di colpa dei fratelli finché Charlie non incontra Mabel (Ortega), una giovane donna che dice di poter aiutare i fratelli. Ma Tom e Charlie potrebbero pagare un prezzo ancora più alto nel momento in cui si ritrovano invischiati in una questione che ha a che fare con una spietata banda di Boston, che è ansiosa di arruolarli nel traffico di droga.

Finestkind è stato presentato come un film con grandi performance attoriali, momenti al cardiopalma e una sceneggiatura ricca di drammaticità scritta dal regista del film, Brian Helgeland.