The Curse: dall’11 novembre su Paramount+

Paramount+ svela le prime immagini dell'attesa serie con Emma Stone, The Curse, in arrivo sulla piattaforma streaming dall'11 novembre.

Paramount+ ha annunciato che l’attesissima serie The Curse sarà disponibile in anteprima in Italia dall’11 novembre, naturalmente in esclusiva sulla piattaforma streaming, che ha rilasciato le prime immagini ufficiali e un teaser trailer in italiano. La serie sarà presentata in anteprima mondiale al New York Film Festival 2023, giovedì 12 ottobre, con la proiezione dei primi tre episodi. Oltre all’Italia, la serie sarà disponibile su Paramount+ dall’11 novembre anche nel Regno Unito, in Australia, America Latina, Corea del Sud, Germania, Svizzera e Austria.

The Curse racconta di come una presunta maledizione disturbi una coppia appena sposata che cerca di concepire un figlio, mentre entrambi lavorano al loro nuovo programma televisivo dedicato alla ristrutturazione di case. La serie è interpretata da Emma Stone (La La Land), Nathan Fielder (The Rehearsal) e Benny Safdie (Oppenheimer). Tra le guest star figurano il candidato all’Oscar Barkhad Abdi, il candidato all’Emmy Corbin Bernsen e Constance Shulman. Coproduzione di Showtime e A24, The Curse è co-creato e scritto da Benny Safdie e Nathan Fielder, entrambi anche produttori esecutivi. Fielder è anche regista della serie. Tra i produttori esecutivi, oltre a Josh Safdie e agli stessi Benny Safdie e Nathan Fielder, anche Emma Stone, produttrice esecutiva insieme a Dave McCary e Ali Herting attraverso la loro Fruit Tree.

Ricordiamo che sempre a novembre, per la precisione il 23, su Paramount+ arriverà anche One Trillion Dollars, basato sul bestseller omonimo di Andreas Eschbach, con protagonisti Philip Froissant e Oliver Masucci, e con nel cast anche Alessandra Mastronardi, Greta Scacchi e Orso Maria Guerrini. Un thriller internazionale in sei parti, veloce, emozionante, avvincente che racconta di John Fontanelli (Philip Froissant). Quando lo incontriamo per la prima volta, è un giovane corriere che gira per Berlino con i suoi amici. Senza un centesimo in tasca, si gode al massimo la sua indipendenza. Finché un giorno viene sorpreso da una notizia incredibile: è l’unico erede di una fortuna creata oltre 500 anni fa. Nel corso dei secoli, l’eredità è cresciuta fino all’incredibile somma di un trilione di dollari.

