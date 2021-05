Rugrats: il trailer ufficiale della serie reboot di Paramount+

Paramount+ ha diffuso sul suo account Twitter il trailer ufficiale di Rugrats, la serie tv reboot basata sulla serie originale di Nickelodeon, creata da Arlene Klasky, Gabor Csupo e Paul Germain.

Nel trailer ufficiale di Rugrats i più piccoli si imbarcano in una caccia al tesoro ispirata a Indiana Jones, in una battaglia contro un gigantesco cane verde e in un inseguimento in auto ad alta velocità nei mondi colorati e selvaggi della loro immaginazione.

I membri del cast della serie originale tornano per riprendere i loro ruoli nella serie reboot di Paramount +, che sarà presentata in anteprima il 27 maggio 2021. Nel cast vocale ricordiamo il ritorno di E.G. Daily (Tommy Pickles), Nancy Cartwright (Chuckie Finster), Cheryl Chase (Angelica Pickles), Cree Summer (Susie Carmichael) e Kath Soucie (Phil e Lil DeVille).

Tra i nuovi doppiatori del reboot, invece, troviamo Nicole Byer, Tony Hale e Natalie Morales, che interpreteranno i ruoli degli adulti: Tony Hale presterà la voce al padre di Chuckie, Natalie Morales alla madre di Phil e Lil, mentre Nicole Byer e Omar Miller saranno i genitori di Susie.

Ashley Rae Spillers e Tommy Dewey, inoltre, daranno voce ai genitori di Tommy; Anna Chlumsky e Timothy Simons saranno i genitori di Angelica, mentre Michael McKean presterà voce al Nonno Lou Pickles.

Paramount + ha anche rilasciato un poster e una nuova immagine, che potete vedere qui sotto:

Eryk Casemiro e Kate Boutilier sono i produttori esecutivi e Dave Pressler e Casey Leonard sono co-produttori esecutivi, insieme a Rachel Lipman come co-produttore. La produzione è supervisionata da Mollie Freilich, Senior Manager delle serie d’animazione di Nickelodeon.

Potrebbe interessare: