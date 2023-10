iCarly: la serie reboot è stata cancellata

Dopo tre stagioni su Paramount+ è stata cancellata la serie reboot iCarly. Si tratta del progetto che trae spunto dal telelefilm di Nickelodeon.

Un portavoce di Paramount+ ha dichiarato:

‘iCarly’ non tornerà per la quarta stagione su Paramount+. La serie ha avuto tre stagioni fantastiche e ha espresso ciò che i fan volevano davvero vedere con Carly e Freddie che finalmente si ritrovavano. Vogliamo ringraziare l’intero cast, gli scrittori, i registi e i produttori insieme a tutta la troupe per la loro dedizione, creatività e talento.