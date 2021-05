Street View, la Jaguar I-Pace è la prima auto elettrica di Google

La Jaguar I-Pace si aggiunge alla flotta delle cosiddette ‘Google Car‘, le macchine inviate in giro per il mondo a catturare le strade per il servizio Street View. Google lavora ad una transizione verso le auto a zero emissioni e lo fa con la sua prima auto elettrica.

L’annuncio segna la nascita di una nuova collaborazione tra Google e Jaguar Land Rover. La I-Pace è stata modificata per ospitare tutti i sensori e le telecamere necessarie per mappare le strade del mondo. La prima Google Car elettrica entrerà in servizio per la prima volta a Dublino, in Irlanda.

La macchina non aggiornerà solo le immagini di Street View: è dotata di alcuni sensori per monitorare la qualità dell’aria, in modo da poter elaborare e diffondere anche questa informazione. I dati saranno condivisi con l’amministrazione comunale di Dublino.

Non è la prima volta che le strade di Google e quelle di Jaguar si incrociano, l’I-Pace è stata scelta anche da Waymo, la sussidiaria di Google che si occupa di sviluppare le tecnologie per la guida autonoma.

Google per il momento non si sbilancia e preferisce non rivelare altri dettagli sui futuri piani per dotare di propulsione elettrica anche gli altri veicoli della sua flotta. La Jaguar I-Pace è entrata in commercio nel 2018 e può contare su un’autonomia di circa 400Km.

Le Google Car non possono raggiungere ogni luogo, Google e Legambiente hanno collaborato assieme per mappare su Street View anche alcuni stupendi sentieri di montagna italiani. Per farlo alcuni volontari hanno indossato degli zaini estremamente speciali. Ne abbiamo parlato qua: