Model Y di Tesla: l’auto più venduta al mondo nel 2023 è elettrica

Prima o poi doveva accadere, e non poteva essere altrimenti: per la prima volta nella storia, l’auto più venduta al mondo è elettrica. Si tratta della Tesla Model Y, acquistata da 1,2 milioni di persone. Al secondo posto si è piazzata la RAV4 di Toyota con 1,07 milioni di acquisti, mentre al terzo posto c’è la Corolla con 1,01 milioni di acquisti.

Questo primato assoluto è stato possibile grazie a quello in Paesi come Cina e nel continente europeo, che sono stati fondamentali, visto che l’auto elettrica della Tesla si è piazzata negli USA soltanto al quinto posto. Prima di lei, la RAV4 e i pesanti pickup Dodge, Chevy e Ford, che negli Stati Uniti sono molto amati.

Tutto questo desta molta impressione, dato che i prezzi della Model Y partono da 47.490 dollari, mentre la Corolla costa 21.550 dollari e la RAV4 27.575 dollari.

Model Y: vendite record in Cina ed Europa

Nel complesso, più di 456.000 Model Y sono state vendute in Cina, con un aumento del 45% rispetto al 2022. In Europa, invece, le vendite sono state 255.000, mentre negli USA quasi 386.000. Queste cifre rappresentano i due terzi di tutte le Tesla vendute in tutto il mondo.

Gran parte del successo può essere attribuito alla strategia di prezzo molto aggressiva. L’azienda, per sbaragliare la concorrenza, ha abbassato il prezzo di listino dell’auto elettrica di ben 8.000 dollari. Felipe Munoz, analista di JATO Dynamics, ha dichiarato:

I tagli dei prezzi nel corso dell’anno, in combinazione con la reputazione di Tesla come produttore di veicoli elettrici affidabile e competitivo, hanno contribuito ad alimentare una domanda già elevata”, ha dichiarato . “Di conseguenza, Tesla è presente nei pensieri di quei tanti consumatori che desiderano acquistare un veicolo elettrico.

Un primato contro lo scetticismo

L’azienda è stata costretta ad aumentare la produzione nello stabilimento di Berlino (dove viene prodotta soltanto la Model Y) a 375.000 unità. A Shanghai, in Cina, le unità costruite sono quasi un milione, compresa la Model 3.

Durante la conferenza sugli utili del quarto trimestre, Testa ha dichiarato che “il veicolo più venduto oggi al mondo è elettrico”. Per chi ancora è convinto che il mondo non è pronto per il passaggio dalle auto a carburante a quelle elettriche, dovrà ricredersi. I numeri, adesso, dicono ben altro.

Nonostante questo primato sia la vittoria più schiacciante da parte di Tesla, non sorprende più di tanto. Anche se l’azienda non ha fornito una ripartizione esatta delle vendite, ha comunque riferito che più di 400.000 veicoli di Model 3 e Y sono stati consegnati ai clienti nel primo trimestre del 2023.

Intanto, lo sviluppo di veicoli elettrici da parte delle case automobilistiche concorrenti resta lento. Ciò consente a Tesla di continuare dominare il mercato dei veicoli elettrici. Ciò è dovuto anche al taglio dei prezzi su quasi tutte le auto prodotte.

E pensare che Tesla non è nemmeno tra i primi 10 maggiori produttori di automobili nel mondo. Nel 2022 si trovava al 19° posto. Davanti ci sono colossi come Volkswagen, Toyota, General Motors e Ford. Eppure, adesso l’auto più venduta al mondo è una Tesla.

Il “profeta” Elon Musk

Nel 2021, durante un incontro con gli investitori, Elon Musk dichiarò che la Model Y sarebbe riuscita a conquistare il primo posto al mondo in quanto a vendite.

Siamo convinti che sarà il veicolo più venduto al mondo. Non sono sicuro al 100% che accadrà il prossimo anno (2022), ma penso che prima o poi accadrà.

Nel 2022 non riuscì a raggiungere questo obiettivo, classificandosi al terzo posto tra le auto più vendute al mondo e al 6° posto nel mercato statunitense. Adesso, però, Musk può finalmente dire che la sua previsione era giusta.