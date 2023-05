Google Maps, arriva la funzione “Immersive View for Routes”: il percorso viene ricostruito in 3D prima di iniziare il viaggio

Immersive View è una funzionalità che consente a Google Maps di offrire una visualizzazione approfondita di una località che si potrebbe visitare, anche con informazioni dinamiche: ad esempio, se si pianifica di visitare un certo posto di pomeriggio e per quell’ora è prevista pioggia, Google Maps userà l’intelligenza artificiale per ricreare l’effetto del bagnato.

“Immersive View per i percorsi” fonde la navigazione classica di Google Maps con Immersive View, consentendo agli utenti di vedere la loro rotta in 3D prima di iniziare il viaggio.

From Street View ➡️ New Immersive View for routes in @GoogleMaps 🧵↓ #GoogleIO pic.twitter.com/CMdR697hwm

Questa funzione è disponibile per la guida, il ciclismo e la camminata, integrandosi anche con le piste ciclabili. Può anche mostrare dettagli sul meteo e sulla qualità dell’aria, sempre con animazioni in 3D.

Immersive View utilizza la visione artificiale e l’AI per fondere insieme miliardi di immagini di Street View e aeree diverse per creare un modello digitale e dettagliato del mondo. Con questa tecnologia, è possibile vedere tutte le informazioni necessarie sulla tua rotta in una sola volta. Quando si ricevono indicazioni stradali, si vedrà un’esperienza multidimensionale che consente di visualizzare le corsie ciclabili, i marciapiedi, gli incroci e i parcheggi lungo il percorso. Con il cursore del tempo, si potranno visualizzare informazioni sulla qualità dell’aria e vedere come appare la rotta durante i cambiamenti climatici nel corso della giornata, così da potersi preparare con una giacca o con la crema solare. E indipendentemente dal mezzo di trasporto scelto, l’AI e le tendenze storiche della guida simulano quanti veicoli potrebbero trovarsi sulla strada in un determinato momento, perché una rotta durante un tranquillo pomeriggio può essere molto diversa durante l’ora di punta