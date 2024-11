Google Maps si aggiorna con una serie di nuove funzionalità pensate per aiutarti a sopravvivere durante lo shopping natalizio. Una nuova feature è invece pensata per i proprietari di auto elettriche.

In vista delle festività di Natale, Google Maps introduce una serie di aggiornamenti pensati per facilitare lo shopping e migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti. Tra le novità, troviamo la possibilità di cercare prodotti specifici direttamente nell’app, consentendo di individuare articoli come elettronica, articoli per la casa e regali dell’ultimo minuto nei negozi nelle vicinanze.

Meteo e affollamento in tempo reale

Oltre alle funzionalità per lo shopping, l’aggiornamento porta miglioramenti significativi nella navigazione. Google Maps ora mostra in tempo reale le condizioni meteorologiche avverse, come strade non sgomberate dalla neve, aree allagate e zone con scarsa visibilità. Per gli utenti del trasporto pubblico, sono disponibili segnalazioni di ritardi basate su contributi della comunità e informazioni dettagliate sugli ingressi delle stazioni della metropolitana, offrendo percorsi alternativi in caso di necessità.

Per i proprietari di veicoli elettrici, Maps introduce una funzione di pianificazione del percorso sincronizzata con le soste per la ricarica, permettendo di inviare i percorsi pianificati direttamente ai veicoli dotati di Google Maps integrato. Inoltre, una nuova funzione di routing adatta ai rimorchi, attualmente disponibile per alcuni modelli Chevrolet e GMC del 2024, aiuta i conducenti a evitare ponti bassi e tunnel, considerando le dimensioni del veicolo.

Le altre funzionalità in vista del Natale

Per ridurre lo stress durante le festività, Maps ha migliorato la funzione “Orari di punta” con previsioni dettagliate sul traffico e informazioni sull’affollamento dei negozi. Google consiglia di evitare i periodi di maggiore affluenza, in particolare tra le 13:00 e le 16:00 nei giorni precedenti al Natale.

Queste nuove funzionalità sono in fase di distribuzione globale, sebbene alcune, come il routing per rimorchi, siano attualmente limitate a modelli di veicoli specifici, con una disponibilità più ampia prevista per il futuro.