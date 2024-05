Google Maps si evolve: esperienze AR geospaziali presto disponibili per trasformare l'esplorazione urbana in un'avventura interattiva

L’ultima frontiera di Google Maps si apre al mondo della realtà aumentata (AR), trasformando la tua esperienza di esplorazione in qualcosa di straordinario. Durante la conferenza annuale Google I/O 2024, è stata annunciata l’introduzione di contenuti AR geospaziali direttamente su Google Maps sui telefoni degli utenti.

Una nuova dimensione dell’esplorazione

Poter vedere i nostri luoghi preferiti prendere vita direttamente sullo smartphone. Con i nuovi contenuti AR di Google Maps, questa visione diventa realtà. Attraverso un programma pilota che verrà lanciato entro la fine dell’anno a Singapore e Parigi, gli utenti potranno accedere a esperienze immersive e coinvolgenti come mai prima d’ora.

Come funziona?

Basta cercare una località su Google Maps e, se il luogo è dotato di contenuti AR e ci si trova nelle vicinanze, basta toccare l’immagine con la scritta “AR Experience” e sollevare il telefono. Se si sta esplorando da remoto, si puo’ ancora godere dell’esperienza AR tramite Street View. Una volta immersi nel contenuto AR, si può condividere l’esperienza con amici e familiari tramite un URL deep link o un codice QR sui social media.

Esplorare le meraviglie dei luoghi

Per esempio, a Singapore, si possono esplorare luoghi iconici come la Chinatown e i Gardens by the Bay, scoprire i piatti locali e assistere alla danza cerimoniale del drago. A Parigi, ci si può immergere nella storia con scene dei padiglioni dell’Esposizione Universale del 1900 lungo la Senna e ammirare le diverse modifiche apportate alla maestosa Torre Eiffel nel corso degli anni.

La visione di Google per il futuro

Queste funzionalità AR sono solo l’inizio di una piattaforma più ampia di realtà estesa (XR) che Google sta sviluppando insieme a partner come Samsung e Qualcomm per l’ecosistema Android. Con l’introduzione dei contenuti AR su Google Maps, l’app di navigazione più utilizzata al mondo, si sta facendo un grande passo avanti nell’evoluzione della piattaforma. Questa innovazione promette di offrire agli utenti un’esperienza di esplorazione più coinvolgente e immersiva.