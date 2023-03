La prima auto elettrica di Xiaomi debutterà il prossimo anno e non sarà economica

Da diverso tempo Xiaomi sta lavorando alla sua prima elettrica. Secondo nuove indiscrezioni, uscirà tra un anno e non sarà, esattamente, economica.

Il CEO di Xiaomi torna a parlare della prima auto elettrica dell’azienda. Lei Jun sostiene che il prototipo dell’auto ha superato con successo i test invernali e che potrebbe debuttare sul mercato cinese già nel 2024, cioè tra circa un anno da oggi.

Durante una recente presentazione, Jun ha dichiarato che il progetto ha superato le sue aspettative più rosee. Il prototipo – a suo dire – sarebbe eccellente, con ottime prestazioni, e i risultati sarebbero arrivati molto prima di quanto si potesse immaginare.

Nonostante questo ottimismo, l’amministratore delegato non si è comunque voluto sbottonare più di tanto. Insomma, non ha fornito informazioni sulle caratteristiche o le specifiche della vettura. Tuttavia, secondo le principali indiscrezioni e alcune precedenti dichiarazioni di Xiaomi, possiamo dire con un certo grado di certezza che l’auto sarà una berlina di fascia premium. Sarà equipaggiata con sensori LiDAR di ultima generazione forniti dall’azienda Hesai Technology.

Quanto al prezzo, non sarà esattamente un veicolo economico. Insomma, chi si aspettava che Xiaomi riproponesse la filosofia alla base del successo dei suoi smartphone purtroppo rimarrà deluso. Si parla di 300.000 yuan, ossia circa 41.000 euro. Per carità, si tratta sicuramente di un prezzo più aggressivo di quello di altre berline elettriche premium, ma va considerato che il prezzo è destinato al mercato cinese e che in Europa – se mai ci arriverà – costerà sicuramente di più.