Moonshot: Cole Sprouse e Lana Condor protagonisti del film HBO

Cole Sprouse e Lana Condor saranno i protagonisti di Moonshot, commedia romantica con un tocco fantascientifico prodotta da New Line Cinema che arriverà prossimamente in esclusiva su HBO Max.

La storia è ambientata in un futuro in cui il pianeta Marte è stato terraformato e colonizzato dall’uomo. Due studenti universitari molti diversi tra loro decideranno di unire le forze per intrufolarsi a bordo di una navetta spaziale e raggiungere così il pianeta rosso.

Lana Condor interpreterà il personaggio di Sophie, descritta come una studentessa universitaria oculata e abbottonata e una donna con un piano, almeno lo era prima che il suo fidanzato Calvin si trasferisse su Marte, decidendo di seguirlo. Riguardo al personaggio di Cole Sprouse – star di Riverdale – non stati rivelati dettagli, gli unici disponibili sono stati forniti dall’attore stesso che su Instagram ha condiviso una foto in cui si definisce l’ultima persona con cui vorremmo essere intrappolati in una nave spaziale.

Moonshot sarà diretto da Chris Winterbauer e sceneggiato da Max Taxe. Tra i produttori figurano Jill McElroy e Jenna Sarkin di Entertainment 360, che produrrà il film insieme a New Line Cinema. Al momento il film non ha una data di uscita.