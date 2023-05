Planet of Lana: voti molto positivi per la delicata avventura di Wishfully

Planet of Lana, l'affascinante avventura di Wishfully, sta ricevendo voti molto positivi dalla stampa. Diamo un'occhiata.

Planet of Lana, il delicato puzzle-adventure di Wishfully, sta ricevendo voti molto positivi da parte della stampa internazionale, che ha apprezzato la direzione artistica e le qualità della produzione del team svedese. Diamo dunque una rapida occhiata ai giudizi della stampa internazionale:

Edge – 90

God is a Geek – 90

XboxEra – 90

GamingBolt – 90

GamesRadar+ – 90

Sector – 90

Worthplaying – 90

Press Start – 85

WellPlayed – 85

PureXbox – 80

TheSixthAxis – 80

Game Informer – 78

Checkpoint Gaming – 75

Digital Trends – 70

Annunciato nel 2021 in occasione della Summer Game Fest, Planet of Lana è un’avventura con puzzle 2D, caratterizzata da toni fiabeschi e da uno stile grafico particolarmente evocativo. Protagonista del gioco è la giovane Lana che si ritroverà a dover salvare la sorella, rapita da un esercito di misteriosi robot invasori. In questa pericolosa impresa, potrà contare sul sostegno di una piccola e curiosa creatura: Mui.

Leggiamo la sinossi del gioco:

Un pianeta che un tempo era un luogo di imperturbabile equilibrio tra essere umano, natura e animali, si è trasformato in qualcosa di completamente diverso.

La disarmonia che ha regnato sovrana per centinaia di anni si è infine concretizzata sotto forma di esercito senza volto. Ma questa non è la storia di una guerra. Questa è la storia di un pianeta vivace e straordinario e del viaggio per preservarne la bellezza.

Planet of Lana è ora disponibile PC, Xbox One, Xbox Series X/S e su Game Pass sin dal lancio.