Remedy Entertainment offre aggiornamenti sullo stato dei lavori di Control 2, Condor, Vanguard e non solo

Remedy Entertainment ha condiviso aggiornamenti sullo stato dei lavori dei suoi vari giochi in produzione, compresi Control 2, Condor, Vanguard e non solo.

Remedy Entertainment ha fornito aggiornamenti sullo stato dei lavori dei suoi titoli in produzione, tra cui Control 2, Vanguard, Condor, ossia il l gioco multigiocatore di Control, e il remake di Max Payne 1 e 2. Il team ha condiviso il suo report semestrale per gli investitori, accompagnato da alcuni commenti dell’amministratore delegato Tero Virtala. Di seguito dunque tutte le informazioni condivise nel documento.

Control 2 è stato descritto come un progetto ambizioso che al momento, però, si trova ancora nella fase di proof-of-concept. Lo stesso non si può dire di Condor, lo spin-off multiplayer di Control, che invece si trova in una fase più avanzata. “Condor, un gioco multiplayer cooperativo, è passato dalla fase di proof-of-concept a quella di preparazione alla produzione. Abbiamo acquisito preziose conoscenze sullo sviluppo di giochi basati sui servizi e ora siamo in una posizione migliore per creare un gioco con cui i giocatori possano impegnarsi per anni” ha riferito Virtala.

Anche il remake di Max Payne 1&2 è passato alla fase di preparazione alla produzione. “Abbiamo acquisito chiarezza sullo stile e sulla portata del gioco e abbiamo un team eccezionalmente ben organizzato che ci sta lavorando. Grazie a questi risultati, siamo entusiasti del progetto e del suo futuro successo”.

Infine, per quanto riguarda il gioco free-to-play Vanguard, Remedy prevede che il progetto uscirà dalla fase di proof of concept entro la fine del 2023. I successivi step verranno poi definiti insieme al publisher.

