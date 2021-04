Non mi uccidere: il poster del film di Andrea De Sica

È stato rilasciato il poster di Non mi uccidere, nuovo film diretto da Andrea De Sica e in arrivo sulle piattaforme digitali dal 21 aprile.

Warner Bros. e Vivo Film hanno rilasciato il poster di Non mi uccidere, nuovo film diretto da Andrea De Sica che ved protagonisti Alice Pagani e Rocco Fasano.

Il film è un teen drama dalle tinte horror e narra la storia di Mirta e Robin, una coppia di ragazzi innamorati alla follia la cui vita cambierà drasticamente dopo un incidente. Nel cast anche Silvia Calderoni, Fabrizio Ferracane, Sergio Albelli e con Giacomo Ferrara, con la partecipazione di Anita Caprioli.

Non mi uccidere sarà disponibile a partire dal 21 aprile per l’acquisto e il noleggio su tutte le principali piattaforme streaming: Apple Tv app, Amazon Prime Video, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV e per il noleggio su Sky Primafila e Infinity.

Di seguito la sinossi ufficiale:

Mirta ama Robin alla follia, lui le promette che sarà amore eterno. In una cava abbandonata, la voglia di trasgredire costa la vita a entrambi. La ragazza però si risveglia e non può che sperare che Robin faccia lo stesso, proprio come le aveva promesso. Ma niente è come prima. Mirta capisce di essersi trasformata in una creatura che per sopravvivere si deve nutrire di carne umana. Ha paura. Braccata da uomini misteriosi, combatte alla disperata ricerca del suo Robin.