Constantine 2: la Warner Bros. conferma il film sequel

Nonostante i tanti cambiamenti dello scorso anno presso la Warner Bros. Discovery, e tutti i ribaltamenti del DC Universe dopo la nomina di James Gunn e Peter Safran come CEO dei DC Studios, su un progetto sembrano esserci delle certezze: Constantine 2 si farà. Lo ha confermato un protavoce di Warner Bros.

Secondo quanto rivelato da questa persona della casa di produzione a EW il progetto su Constatine 2 è ancora in sviluppo e non è stato cancellato. Fino ad ora de film si sa che Keanu Reeves riprenderà il ruolo dell’esorcista e demonolgo soprannaturale John Constantine, che si ritrova coinvolto nella battaglia tra Lucifero e l’arcangelo Gabriele.

Francis Lawrence curerà la regia, Akiva Goldsman scriverà la sceneggiatura e produrrà il progetto assieme alla casa di produzione Weed Road Pictures, e con la Bad Robot di J.J. Abrams e Hannah Minghella. I produttori esecutivi del film saranno Lorenzo DiBonaventura e Erwin Stoff.

Lo stesso Lawrence ha detto sul progetto:

Una delle condizioni che abbiamo seguito per il primo film è stata quella di entrare nel range del PG-13 in termini di violenza, sangue, sessualità. Ma all’epoca ci fu assegnata una R, considerando che ci stavamo muovendo in una zona grigia. Ciò che rimpiango è che avevamo un film R-Rated che è stato girato come una versione da PG-13. Se avessi saputo che saremmo andati verso un vietato ai minori avrei cercato di fare quel tipo di produzione fin dall’inizio. Perciò, questa volta, ho intenzione di fare veramente un film R-Rated, che è ciò che le persone desiderano. Non una versione PG-13 considerata vietata ai minori.