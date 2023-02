DC Studios: James Gunn dice che Henry Cavill è stato preso in giro, tensione alla Warner Bros

Durante l’incontro in cui James Gunn e Peter Safran hanno annunciato i nuovi piani dei DC Studios i due CEO si sono lasciati andare ad alcune esternazioni che hanno destato clamore, ed infastidito anche qualcuno alla Warner Bros. Tra le affermazioni più rilevanti segnaliamo il fatto che James Gunn abbia dichiarato che Henry Cavill sia stato preso in giro da alcuni membri della Warner, e che Batgirl non fosse distribuibile.

Una voce all’interno della casa di produzione ha commentato queste dichiarazioni, riferendo:

James Gunn e Peter Safran si sono lasciati un po’ troppo andare, partendo dal discorso che riguarda Henry Cavill sul fatto che fosse stato preso in giro dalla precedente gestione, e poi arrivando a parlare di Batgirl come non distribuibile. Alcuni dei loro commenti non sono stati molto delicati, soprattutto quando hanno parlato del “precedente regime” alla Warner Bros. c’è stato un po’ di fastidio.

E poi ancora:

James Gunn e Peter Safran non sono degli uomini d’azienda, fanno i registi, e passano molto tempo sui social a parlare con gli utenti, aumentando l’hype oppure smontando delle voci.

Sembra che la casa di produzione non abbia approvato le dichiarazioni di Safran e Gunn, e che anche non apprezzi il modo di fare del regista di The Suicide Squad, che si espone molto sui social. Potrebbe tutto ciò minare fortemente il DC Cinematic Universe concepito dai DC Studios prima che esso possa nascere?

Henry Cavill mai più Superman

James Gunn ha annunciato il nuovo lungometraggio su Superman che sarà intitolato Superman: Legacy. Per il ruolo di protagonista sarà scelto un attore giovane, e quindi Henry Cavill è stato rimpiazzato. Gunn ha dichiarato che non c’era un contratto che prevedesse la presenza dell’interprete per altri progetti. Ma lo stesso Cavill ha dato a malincuore l’addio al suo ruolo subito dopo l’annuncio. Ecco le sue dichiarazioni:

Ho avuto un incontro con Peter Safran e James Gunn, e posso confermare la triste notizia. Non ritornerò a vestire i panni di Superman. Dopo che era stato già annunciato un mio ritorno lo scorso ottobre questo tipo di notizia non è facile da accettare, ma così va la vita. Il cambio della guardia è un qualcosa che è accaduto, e lo rispetto. James e Pete devono costruire un nuovo universo e auguro loro il meglio. A coloro che mi sono stati a fianco posso dire che ci possiamo rattristare per un po’, ma subito dopo dobbiamo iniziare a pensare che Superman è ancora tra noi. Ogni cosa che rappresenta esiste, e gli esempi si possono vedere! Il mio periodo con il mantello addosso è finito, ma ciò che Superman rappresenta rimarrà per sempre. Vi dico che quella con voi è stata una grande avventura.

Batgirl e il film mai completato

Leslie Grace ha vestito i panni di Batgirl sul set, ma non potrà mai vedere sullo schermo il suo personaggio. Di recente, però, ha parlato della sua esperienza con il film, dichiarando: