Wonder Woman 3: Patty Jenkins avrebbe litigato con i produttori, e James Gunn smentisce alcune voci

La regista Patty Jenkins avrebbe litigato con i produttori Warner Bros. su Wonder Woman 3 prima di arrivare alla cancellazione del film. Ecco i dettagli.

Sembra che la cancellazione di Wonder Woman 3, così come era probabile, abbia creato un forte malumore tra Patty Jenkins e la Warner Bros. Un report di The Wrap avrebbe rivelato che la Jenkins, dopo aver riscontrato le critiche dei produttori Warner Michael De Luca e Pamela Abdy, abbia addirittura detto loro di non aver compreso la natura del personaggio.

Nel report viene raccontato che De Luca e la Abdy avrebbero ricevuto Patty Jenkins dopo aver letto il trattamento per Wonder Woman 3, e che abbiano riscontrato delle criticità nel film. A questo punto avrebbero chiesto alla filmmaker se fosse intenzionata ad andare verso un’altra direzione, ma la regista si sarebbe rifiutata di cambiare il progetto.

Secondo gli insider la Jenkins avrebbe accusato i due produttori di non aver compreso la natura del personaggio, e successivamente avrebbe inviato loro una mail con il link di Wikipedia della pagina su Wonder Woman. Una provocazione che farebbe evidenziare la rottura totale con la Warner Bros.

Ripetiamo che si tratta di rumor e notizie da parte di insider, ma riportate da Umberto Gonzalez, una delle voci giornalistiche più ascoltate di Hollywood. Tutto ciò arriva dopo l’articolo bomba del The Hollywood Reporter che ha rivelato la cancellazione di Wonder Woman 3, oltre ad altri cambiamenti in seno ai DC Studios.

Proprio James Gunn, CEO dei DC Studios, si è espresso su Twitter sull’articolo del THR, dichiarando che non tutto ciò che è stato scritto risulta vero. Ecco le sue parole:

Per quanto riguarda ciò che è stato scritto ieri sul The Hollywood Reporter posso dire che alcune cose sono vere, altre lo sono parzialmente, mentre altre ancora sono false. E poi ce ne sono alcune che non abbiamo ancora deciso se possono essere considerate vere o false.

I progetti dei DC Studios sono ancora da elaborare per molti versi, e vedremo prossimamente cosa uscirà fuori dai piani di Peter Safran e James Gunn. Ricordiamo che, tra le altre cose, si sta parlando di un film su Lobo con Jason Momoa, mentre l’universo narrativo di The Batman e il film sequel su Joker non verranno toccati.