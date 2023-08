Warner Bros.: un grande concorso per celebrare i 100 anni di storia degli Studios

Continuano le celebrazioni del centenario di Warner Bros.: al via un nuovo concorso nazionale per celebrare i cento anni di storia dei Warner Bros. Studios.

Warner Bros. Discovery continua alla grande le celebrazioni del centesimo anniversario dei Warner Bros. Studios, attraverso il lancio di un concorso nazionale rivolto a tutti gli appassionati dei film e delle serie TV più iconiche dello Studio. A partire da oggi, 24 agosto, e fino al 15 ottobre, acquistando uno o più prodotti relativi ai personaggi, i film e le serie TV di Warner Bros., i fan dello studio potranno provare a vincere uno dei cento biglietti messi in palio per vedere i film Warner Bros. in sala nel 2023. Inoltre, partecipando al concorso, si avrà anche la possibilità di essere estratti per un super premio finale: un viaggio a Los Angeles per tutta la famiglia, per vivere l’esperienza del Warner Bros Studio Tour Hollywood. Riconosciuto come una delle venticinque migliori attrazioni negli Stati Uniti, il tour offre ai visitatori uno sguardo rivelatore dietro la macchina da presa su come nasce la magia di Hollywood. Da serie TV come Friends e The Big Bang Theory ai film di Harry Potter e Batman, Warner Bros. Studio Tour Hollywood racconta 100 anni di storia cinematografica.

Per partecipare sarà sufficiente acquistare uno o più prodotti Warner Bros., collegarsi al sito www.wb100.it e registrarsi caricando la foto della ricevuta d’acquisto del prodotto. I 100 biglietti in palio saranno validi per la visione dei film Warner Bros. in uscita nel 2023:

Shark 2 – L’Abisso

Blue Beetle

The Nun II

L’Esorcista – 50TH ANNIVERSARY

C’è posta per te – 25TH ANNIVERSARY

Me contro Te Il film – Vacanze in Transilvania

Beetlejuice – 35TH ANNIVERSARY

Dune – Parte Due

Gremlins

I Goonies

Wonka

Aquaman e il Regno Perduto

Partecipano al concorso tutti i prodotti delle franchise Warner Bros. – dalla classic animation rappresentata tra gli altri dai Looney Tunes, Tom & Jerry, Scooby-Doo e I Flintstones, ai prodotti Harry Potter, passando per i supereroi DC come Batman, Superman, Wonder Woman, Flash e tanti altri – all’interno di qualsiasi categoria merceologiche, quindi, abbigliamento, giocattoli e action figures, home video, videogames, articoli per la scuola e per la casa.

I prodotti Warner Bros. sono disponibili in tantissimi negozi e store specializzati, tra questi:

ABBIGLIAMENTO

OVS

Calzedonia

Tezenis

Pepco

Scarpamondo

Globo

NEGOZI DI GIOCATTOLI

Toys Center

Giocheria

Giochi Preziosi

Lego Store

FAO Schwarz

INSEGNE DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE

Coop

Conad

Iper

LIBRERIE

Ubik

Mondadori

Feltrinelli

ELETTRONICA DI CONSUMO E SPECIALIZZATI

Unieuro

Gamestop

Games Academy

Gamelife

HOMEWARE

Kisenè

Excelsa

ONLINE

Amazon

Vendiloshop

Ibs

eBay

