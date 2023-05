Max, il nuovo servizio di streaming di Warner Bros. Discovery, avrà oltre 1000 contenuti in 4K al lancio

Cioè 8 volte i contenuti in 4K disponibili al lancio su HBO Max. Un portavoce dell'azienda ha promesso che continueranno ad aggiungere nuovi contenuti in futuro.

Quando Max sarà disponibile dal 23 maggio, il nuovo servizio di streaming Warner Bros. Discovery offrirà un numero significativamente maggiore di contenuti in 4K rispetto a HBO Max. L’azienda ha diffuso un comunicato stampa lunedì con nuovi dettagli su ciò che gli abbonati al piano “Ultimate” da ben 19.99 al mese al mese, possono aspettarsi. Max offrirà “8 volte più film ed episodi in 4K UHD rispetto a HBO Max, inclusi programmi popolari come Game of Thrones, The Last of Us, Harry Potter, la trilogia del Signore degli Anelli, la trilogia di The Dark Knight, i film della serie Matrix e altro ancora”, ha annunciato l’azienda.

Max supporterà sia Dolby Vision che HDR10 per i contenuti in cui sono disponibili tali formati, e sarà incluso anche lo standard audio Dolby Atmos per determinati film e programmi.

“Riconosciamo il valore di offrire ai nostri utenti un’esperienza di riproduzione cinematografica e a tal fine abbiamo implementato la tecnologia più avanzata per poter rilasciare più contenuti in 4K in modo più rapido ed efficiente”, ha dichiarato Sudheer Sirivara di Warner Bros. Discovery. “Max offrirà oltre 1.000 film ed episodi in 4K al lancio, e ne aggiungeremo sempre di più ogni mese anche in futuro.”