The Mitchells vs. The Machines debutta il 30 aprile su Netflix

Netflix ha annunciato la data di uscita del 30 aprile per la sua commedia animata, The Mitchells vs. The Machines, svelando anche le aggiunte al suo cast vocale. I nuovi membri del cast includono Fred Armisen (Big Mouth), Beck Bennett (Saturday Night Live), Chrissy Teigen (Mr. Mayor) e il marito John Legend (Coming 2 America). Ci saranno inoltre Charlyne Yi, il presentatore Conan O ‘Brien, Sasheer Zamata (Woke, SNL), Jay Pharaoh (White Famous, SNL), Alex Hirsch.

I membri del cast di Mitchells annunciati in precedenza includono Abbi Jacobson (Disenchantment), Danny McBride (The Righteous Gemstones), Maya Rudolph (Big Mouth), Eric André (Disenchantment) e Olivia Colman (The Crown, The Father), tra gli altri. Scritto e diretto da Michael Rianda e Jeff Rowe, The Mitchells vs. The Machines è incentrato su Katie Mitchell (Jacobson), una giovane donna che è stata accettata nella scuola di cinema dei suoi sogni. Durante il suo viaggio verso il campus, lei e la sua famiglia incontrano una rivolta tecnologica, che li costringe a capire come salvare il mondo.

Prodotto da Phil Lord, Christopher Miller, Columbia Pictures e Sony Pictures Animation, il film precedentemente noto come Superconnessi è stato venduto da Sony a Netflix a gennaio. Di seguito l’annuncio dell’uscita:

La Sony Pictures aveva inizialmente pianificato di distribuire il film nelle sale lo scorso ottobre, ma l’idea è stata bloccata dalla pandemia. Secondo Variety, Netflix ha speso più di 100 milioni di dollari per acquisire i diritti. Il film è scritto e diretto da Michael Rianda e Jeff Rowe, che in precedenza hanno lavorato anche alla serie Disney Gravity Falls.

