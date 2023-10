Onmyoji: nuovo anime soprannaturale in esclusiva su Netflix

La serie anime originale Netflix “Onmyoji” arriverà martedì 28 novembre, in esclusiva per la piattaforma: per la prima volta gli immortali romanzi soprannaturali ambientati nel periodo Heian scritti da Baku Yumemakura diventano una serie animata, con la regia di Sobi Yamamoto (CoMix Wave Films) e la sceneggiatura di Natsu Hashimoto e Yuiko Kato. La produzione è di Marvy Jack, con le voci originali di Daisuke Namikawa, Shintaro Asanuma, Yui Ishikawa, Kenji Hamada, Rina Sato e Daisuke Kishio.. Lo straordinario onmyoji Abe Seimei e il suo collaboratore Minamoto Hiromasa risolvono casi che coinvolgono esseri umani e demoni. Questa serie è ambientata nello stesso mondo dei romanzi originali narra una storia inedita di Seimei, presentando vicende mai raccontate prima.

Brame, ossessioni, desideri ardenti… Quando le incontenibili emozioni delle persone vanno fuori controllo, si trasformano in demoni. Nell’antica e ricca Kyoto, il nipote dell’imperatore Daigo nonché musicista di corte Minamoto Hiromasa visita la residenza degli onmyoji ufficiali, gli indovini yin-yang, nella speranza di risolvere il mistero dei demoni che imperversano in città. Qui gli fanno conoscere la persona ideale per svelare questi tipi di enigmi: il grande onmyoji Abe Seimei, un uomo circondato da un’aura ultraterrena. La mancanza di interesse da parte di Seimei per il mondo e la poca disponibilità ad aiutare infastidiscono Hiromasa. Ciò nonostante i due affrontano i demoni e la causa dei problemi riscontrati, scoprendo alla fine che nell’ombra agisce l’onmyoji Ashiya Doman. Ai due protagonisti si uniscono il Principe Imperiale Atsumi, il quale insegna flauto a Hiromasa, e l’onmyoji dell’imperatore Kamo Yasunori, oltre alla signorina Tsuyuko che li raggiunge a causa in un evento particolare. Mente le loro emozioni s’intrecciano, riusciranno Seimei e Hiromasa a riportare la pace nella capitale? Così ha inizio l’odissea di questo gruppo di amici così diversi tra loro ma legati allo stesso destino.

