Castlevania: Nocturne è stato rinnovato per una seconda stagione

Castlevania: Nocturne è uscita solo da pochi giorni su Netflix, ma il responso di pubblico è stato abbastanza positivo da convincere la produzione a proseguire per una seconda stagione, come confermato da un teaser che, chiaramente, non promette ancora una data, seppur indicativa. Nessun indizio particolare neanche su cosa andremo a vedere, quanto materiale sarà originale e quanto, invece, tratto dalle storie alla base dei videogiochi.

Ricordiamo che gli showrunner della serie sono Kevin Kolde (Castlevania) e Clive Bradley (Trapped), che hanno curato questo nuovo Castlevania: Nocturne, originale capitolo dell’universo del franchise Castlevania, dopo la precedente serie animata in quattro stagioni tratta dal terzo videogioco. Nocturne, invece, è in gran parte basata su Rondo of Blood, uno dei capitoli più amati non solo dell’epoca 16 bit ma dell’intero franchise. Bradley è anche ideatore e sceneggiatore, mentre Sam Deats e Adam Deats collaborano alla regia. La produzione della serie per Netflix è fornita da Project 51 Productions e da Powerhouse Animation.

Sono anni oramai che i fan di Castlevania sperano che il successo delle serie animate porti Konami verso la realizzazione di un nuovo capitolo del videogioco, o anche di un remake di uno dei capitoli storici, come avvenuto con l’annuncio del rilancio di un’altra delle IP più importanti di Konami, Silent Hill, prossimamente alla ribalta con nuovi film e videogiochi. Speriamo presto in un annuncio in tal senso!

Sinossi della serie:

Francia, 1792 – Al culmine della Rivoluzione francese, in un angolo remoto della Francia occidentale, l’aristocrazia reazionaria ha stretto un’alleanza con un terrificante Vampiro Messia che promette di “divorare il sole” scatenando un esercito di vampiri e creature della notte per annientare la rivoluzione e schiavizzare l’umanità. La strega dei Caraibi Annette si mette alla ricerca di Richter Belmont, l’ultimo discendente della leggendaria famiglia di cacciatori di vampiri, per fargli capeggiare la resistenza.

