Scott Pilgrim Takes Off: il trailer ufficiale dell’attesa serie animata Netflix

Dopo una prima clip, ecco anche il trailer effettivo di Scott Pilgrim Takes Off, serie animata in arrivo su Netflix il 17 novembre tratta dalla serie a fumetti dedicata al personaggio di Scott Pilgrim opera della penna e del pennino di Bryan Lee O’Malley. Il trailer ci regala un’anteprima di quello che possiamo aspettarci, sulle note di una versione appositamente modificata di Techno Syndrome, ovvero il celebre Mortal Kombat Theme. L’arrangiamento è di Hanamanaguchi, la band che già si era dedicata con successo alle musiche del videogioco tratto dalla pellicola cinematografica di culto di tredici anni fa.

I produttori esecutivi (nonché sceneggiatori) saranno lo stesso O’Malley e Bendavid Grabinski. Edgar Wright (che ha diretto il lungometraggio originale Scott Pilgrim vs the World) dovrebbe essere anch’egli nella produzione. E, come se non bastasse, O’Malley è riuscito a riportare a bordo quasi tutti gli interpreti del film, a tredici anni di distanza:

Michael Cera: Scott Pilgrim

Mary Elizabeth Winstead: Ramona Victoria Flowers

Kieran Culkin: Wallace Wells

Chris Evans: Lucas Lee

Anna Kendrick: Stacey Pilgrim

Brie Larson: Natalie “Envy” Adams

Alison Pill: Kim Pine

Aubrey Plaza: Julie Powers

Brandon Routh: Todd Ingram

Jason Schwartzman: Gideon Gordon Graves

Mark Webber: Stephen Stills

Johnny Simmons: giovane Neil Nordegraf

Mae Whitman: Roxy Richter

Ellen Wong: Knives Chau

Satya Bhabha: Matthew Patel

Già questa notizia da sola riesce a far felici i fan: bisognerà vedere ora che approccio si deciderà di prendere con la storia, che sicuramente avrà ora modo di essere portata avanti con più calma rispetto alle due ore di un lungometraggio, e magari narrare con la dovuta calma antefatti e proseguo della vicenda, presenti nel fumetto ma assenti nel film.

Nonostante lo stile e il numeroso e interessante cast, il film fallì il suo intento. A più dieci anni dalla sua uscita nelle sale, piuttosto sottotono, il cinefumetto di Edgar Wright sta avendo tutta una serie di rivincite, essendosi conquistato il rango di film cult; durante la pandemia, il cast si è riunito per una rilettura del copione per beneficenza, mentre Ubisoft ha ripubblicato il videogioco uscito all’epoca, un grande tributo ai picchiaduro a scorrimento.

