One Piece: Netflix annuncia il remake della serie anime

Netflix annuncia oggi, a sorpresa, un nuovo adattamento anime del manga One Piece, utilizzando (come auspicabile) come punto di partenza l’iconica saga del Mare Orientale e scatenando l’entusiasmo della comunità anime mondiale nella seconda giornata di Jump Festa 2024. La serie anime si intitolerà THE ONE PIECE e sarà prodotta dal rinomato WIT Studio, noto per aver lavorato a titoli di successo come SPY x FAMILY e le prime tre stagioni de L’attacco dei giganti.

Attualmente in fase di produzione, THE ONE PIECE sarà disponibile in streaming in tutto il mondo in esclusiva su Netflix, a testimonianza dell’importante collaborazione con il comitato di produzione di THE ONE PIECE formato da rappresentanti di Shueisha, Fuji Television Network e Toei Animation Co. In una dichiarazione congiunta il comitato ha espresso il proprio entusiasmo per questo progetto rivoluzionario, che si distinguerà dalla serie anime televisiva che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo per oltre venticinque anni. Con THE ONE PIECE, il comitato vuole offrire agli spettatori un’esperienza inedita e allo stesso tempo familiare utilizzando tecnologie visive all’avanguardia per reinventare le avventure di Luffy nella cornice della popolare saga del Mare Orientale.

Il manga scritto da Eiichiro Oda “ONE PIECE” ha festeggiato il suo venticinquesimo anniversario nel luglio 2022 con un totale di oltre 510 milioni di copie vendute in tutto il mondo. La serie live action ONE PIECE (disponibile in streaming in esclusiva su Netflix) ha riscosso grande successo, mentre la serie anime per la TV prodotta da Toei Animation va in onda dal 1999.

A questo si va ad aggiungere un’altra novità: Monsters 103 Mercies Dragon Damnation, ovvero un altro manga di Oda – una one shot creata all’età di diciannove anni – è stato adattato in anime per la prima volta. La serie carica d’azione Monsters 103 Mercies Dragon Damnation debutterà a gennaio e narra la storia di Ryuma, un samurai intrappolato in un mondo stravolto da una forza malvagia, un drago in grado di scatenare un caos catastrofico sulla terra. Questo adattamento anime fornisce ai fan l’opportunità unica di scoprire il prematuro genio creativo di Oda, offrendo una nuova prospettiva sulle sue abilità di narrazione e uno scorcio nel suo mondo immaginario.

