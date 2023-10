Leo: trailer e foto del film d’animazione doppiato da… Edoardo Leo

Tra le novità in animazione che arriveranno presto su Netflix segnaliamo Leo (di cui vi mostriamo trailer e foto), film d’animazione che segue le avventure della vecchia lucertola che da il nome alla pellicola alle prese con i problemi dei giovani studenti di una scuola elementare della Florida. Per la versione italiana di questa commedia musicale animata per tutta la famiglia sarà Edoardo Leo a dare la voce al suo omonimo, subentrando ad Adam Sandler che doppia il protagonista nella versione originale. Il film sarà disponibile dal 21 novembre 2023 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

Risulta senza dubbio curiosa la scelta di portare avanti questo inside joke tra il nome del talent che dà la voce al protagonista e il protagonista stesso: ancora più notabile, ad ogni modo, anche il fatto che il film riporti ancora una volta Sandler dalle parti di Netflix, su cui è, a conti fatti, uno dei volti più ricorrenti, calcolando che oltre a Leo ha girato, dal 2015 a oggi, ben dieci live action original per la piattaforma, in cui in misura diversa risulta coinvolto anche nella produzione. Si tratta di film di caratura e ricezione diversa, chiaramente, dallo spernacchiato The Ridiculous 6 ai graditi Non sei invitata al mio Bat Mitzvah, Diamanti grezzi e Hustle, oltre al duodei Murder Mistery insieme a Jennifer Aniston.

Sinossi:

Con il suo inconfondibile stile, l’attore e comico Adam Sandler (Hotel Transylvania, Prima o poi me lo sposo) assicura grandi risate in questa commedia musicale animata di formazione sull’ultimo anno di una scuola elementare visto attraverso gli occhi di un animaletto domestico. Ormai da decenni l’esausta lucertola settantaquattrenne Leo (Sandler) è intrappolata nella stessa classe di una scuola della Florida in compagnia di una tartaruga (Bill Burr). Quando scopre che gli resta solo un anno da vivere, Leo pianifica la fuga per provare l’ebbrezza della vita all’esterno, ma rimane coinvolto nei problemi che preoccupano gli studenti, inclusa una supplente incredibilmente perfida. La sua lista dei desideri si farà alquanto strana, ma completarla sarà un compito sorprendentemente gratificante…

