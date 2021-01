HBO Max: il trailer mostra nuovi filmati da quasi tutti i film di WB 2021

Un nuovo trailer di HBO Max mostra nuovi filmati di quasi tutti i film della Warner Bros. in arrivo quest’anno sullo streamer e nei cinema.

Un nuovo trailer di HBO Max mostra nuovi filmati di quasi tutti i film della Warner Bros. in uscita quest’anno. Tutti i film di WB usciranno su HBO Max e nei cinema contemporaneamente senza alcun costo aggiuntivo per gli abbonati. Ciascuno dei film rimarrà sulla piattaforma per un mese prima di essere rimosso. Wonder Woman 1984 è stato il primo dei film di WB a farlo, in anteprima sulla piattaforma di streaming durante le vacanze di Natale.

L’altro film arrivato sullo streamer è The Little Things, un romanzo poliziesco ambientato negli anni ’90 con Jared Leto, Denzel Washington e Rami Malek. A seguire ci saranno Giuda e il Messia Nero, e Tom e Jerry prima del prossimo grande successo, Godzilla vs Kong.

Mentre altri studi discutono se ritardare o meno i loro film più grandi, WB e HBO Max continuano a promuovere le loro prossime uscite. Un nuovo trailer mostra filmati di quasi tutti i film in arrivo sulla piattaforma. Nel trailer vengono mostrati nuovi filmati di Mortal Kombat, Suicide Squad, Many Saints of Newark, The Conjuring: The Devil Made Me Do It. Sono inoltre previsti in anteprima Dune, The Matrix 4 e In The Heights.

This year every @WBPictures movie will be in theaters and streaming exclusively on HBO Max. The biggest premieres every single month. pic.twitter.com/5ipY3x4mBi — HBO Max (@hbomax) January 27, 2021

La decisione di WB di rilasciare tutti i suoi film sul canale di streaming potrebbe essere stata controversa, ma è anche una mossa intelligente considerando ciò che sta accadendo al resto delle uscite del 2021. La Disney ha recentemente dovuto rimandare sette dei suoi film e il quinto e ultimo film di Daniel Craig come James Bond, No Time to Die, è stato rinviato a ottobre.