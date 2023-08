Godzilla vs Kong: l’uscita del film sequel è stata rimandata

Il film sequel di Godzilla vs Kong, che avrà il titolo di Godzilla x Kong: The New Empire, è stato rimandato a causa dello sciopero degli attori che non consente la promozione delle nuove uscite. Per questo motivo la Warner Bros. ha deciso di rimandare l’uscita di Godzilla x Kong: The New Empire al 12 aprile 2024.

Ricordiamo che Godzilla vs Kong è uscito nelle sale cinematografiche nel 2021, e fa parte di una saga e di un universo narrativo chiamato MonsterVerse. Nel periodo della sua uscita il film fu distribuito sia al cinema che su HBO Max.

Nonostante si trattasse di un periodo in cui ancora si pativano gli effetti della pandemia, Godzilla vs Kong riuscì a guadagnare 470 milioni di dollari, portando perciò la Warner Bros. a pensare subito al capitolo sequel della saga.

Godzilla vs. Kong ha avuto come regista Adam Wingard, che ritornerà anche per lavorare a The New Empire; Simon Barrett ha scritto la sceneggiatura; mentre tra i protagonisti troveremo Rebecca Hall che farà Dr. Ilene Andrews, Brian Tyree Henry come Bernie Hayes, e Kaylee Hottle che farà Jia.