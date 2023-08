Dune – Parte Due: l’uscita del film è stata rimandata

Ecco la nuova data d'uscita che è stata fissata per Dune - Parte Due, a causa dello sciopero degli attori.

Durante la nottata sono arrivate diverse news dagli Stati Uniti, con annunci di rimandi di lungometraggi, e tra questi c’è anche Dune – Parte Due: il film uscirà nel 2024, e questo a causa dello sciopero di attori e sceneggiatori. La data esatta con la nuova distribuzione è quella del 15 marzo 2024.

La decisione è stata presa dalla Warner Bros. in concordato con la Legendary Entertainment, che si è occupata della co-produzione del lungometraggio. Con lo sciopero degli attori in atto non è possibile fare attività di promozione dei film, e questo è un qualcosa che, secondo la Warner Bros., ed anche a parere di altre case di produzione, può risultare piuttosto dannoso.

In Dune – Parte Due vedremo protagonisti Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, la new entry Austin Butler, la candidata all’Oscar Florence Pugh, Dave Bautista, il Premio Oscar Christopher Walken, Stephen McKinley Henderson, Léa Seydoux, con Stellan Skarsgård, e ancora Charlotte Rampling e il vincitore dell’Oscar Javier Bardem.

Ricordiamo che il primo film, di quella dovrebbe essere una intera trilogia cinematografica, è uscito nel 2021.