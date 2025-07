Samsung posticipa il lancio di Ballie: il robot AI da casa non debutterà quest’estate

Mentre cresce l’attesa per i nuovi pieghevoli Galaxy che verranno presentati il 9 luglio, un altro prodotto Samsung attesissimo dovrà aspettare. Ballie, l’adorabile robot domestico alimentato da intelligenza artificiale, non farà il suo debutto estivo come previsto. Secondo quanto riportato dal Korea Times, il progetto ha subito un ritardo, con Samsung intenzionata a prendersi più tempo per raffinare l’esperienza utente e trovare un posizionamento di prezzo adeguato.

Un robot da 2.000 dollari che deve ancora convincere

Ballie è stato inizialmente presentato come una sfera intelligente con capacità AI, in grado di interagire con i dispositivi della smart home, comprendere le abitudini degli utenti e persino proiettare contenuti sul muro grazie a un proiettore integrato. Ma nonostante le sue caratteristiche affascinanti, rimangono forti dubbi sulla reale utilità e sull’interesse di mercato per un robot del genere, soprattutto in un settore che ha già visto fallimenti come Humane AI Pin o Rabbit R1.

Il punto critico sembra essere il prezzo: Ballie potrebbe costare oltre 2.000 dollari, una soglia che, storicamente, ha limitato fortemente l’adozione di dispositivi AI consumer. Anche per un marchio affermato come Samsung, convincere il pubblico ad acquistare un oggetto simile richiede più di un design simpatico e qualche funzione smart.

Samsung sembra ben consapevole della sfida: per questo motivo ha deciso di non forzare i tempi e di dedicare ancora qualche mese allo sviluppo, rivedendo aspetti legati sia alla funzionalità che al prezzo. Dopotutto, il progetto Ballie è in cantiere da anni, e il pubblico ha già assistito a diverse fasi della sua evoluzione.

Un progetto a lungo termine

Ballie, in fondo, non è pensato per vendere milioni di unità al lancio. È piuttosto un investimento di lungo periodo su un nuovo tipo di dispositivo domestico, capace in futuro di evolversi in un assistente più sofisticato grazie al progresso dell’AI e dell’hardware. Samsung, evidentemente, preferisce non correre il rischio di un lancio affrettato per un prodotto che potrebbe segnare una nuova categoria.

Non è escluso che Ballie faccia una nuova comparsa pubblica al Galaxy Unpacked di luglio, anche solo per confermare che il progetto è vivo e vegeto. Ma per il lancio ufficiale e la disponibilità nei negozi, potrebbe volerci ancora del tempo.