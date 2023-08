Dune: Denis Villeneuve presenta il terzo e ultimo film della trilogia

Denis Villeneuve ha dichiarato fin dall’inizio del proprio lavoro su Dune che il suo progetto sarebbe arrivato a creare una trilogia, a patto che gli incassi avessero permesso di concretizzare questo sogno. Il regista è di recente tornato sull’argomento, descrivendo gli obiettivi del terzo film.

Qui sotto trovate le parole di Denis Villeneuve;

Se riuscissi a realizzare una trilogia, sarebbe il mio sogno. Dune Messiah è stato scritto in reazione al fatto che le persone percepivano Paul Atreides come un eroe, e questo non era lo scopo iniziale di Frank Herbert. Il mio adattamento [di Dune] è più vicino alla sua idea che in realtà l’esempio di Paul Atreides sia un avvertimento.