I nuovi MacBook Pro con M5 Pro e M5 Max sono assurdamente potenti

Apple ha presentato i nuovi MacBook Pro 14″ e 16″ equipaggiati con i chip M5 Pro e M5 Max, i processori per portatili professionali più evoluti mai realizzati dall’azienda di Cupertino. Cuore della novità è la nuova architettura Fusion, un design che unisce due die a 3 nanometri in un unico SoC ad altissime prestazioni, disponibile per il preordine dal 4 marzo e in vendita dall’11 marzo nei colori nero siderale e argento.

Potenza e prestazioni senza precedenti

M5 Pro e M5 Max segnano un salto generazionale grazie a una CPU 18-core con sei super core — i core per CPU con le performance single-thread più veloci al mondo — affiancati da dodici nuovi performance core ottimizzati per i carichi di lavoro multi-thread professionali, con un miglioramento complessivo fino al 30% rispetto alla generazione precedente. L’elemento più rivoluzionario è tuttavia la GPU di nuova generazione, che integra un Neural Accelerator in ogni core: il risultato è una velocità di elaborazione AI fino a quattro volte superiore rispetto a M4 Pro e M4 Max, e fino a otto volte superiore rispetto ai modelli con M1.

Concretamente, questo si traduce in una generazione di immagini AI quasi quattro volte più rapida e in un’elaborazione dei prompt LLM fino a quattro volte più veloce rispetto alla generazione precedente, aprendo la strada all’addestramento di modelli personalizzati direttamente on-device.

Sul fronte grafica, la GPU garantisce prestazioni fino al 35% superiori nelle applicazioni che sfruttano il ray tracing, grazie al motore di terza generazione sviluppato da Apple. M5 Pro supporta fino a 64 GB di memoria unificata con banda fino a 307 GBps, mentre M5 Max arriva a 128 GB e 614 GBps (!!!).

Un hardware completo e impeccabile

Oltre alla potenza dei chip, il nuovo MacBook Pro introduce miglioramenti trasversali che rafforzano la proposta complessiva. Lo storage SSD raggiunge velocità di lettura e scrittura fino a due volte superiori rispetto alla generazione precedente, toccando i 14,5 GBps, con tagli base di 1 TB per M5 Pro e 2 TB per M5 Max.

La connettività beneficia del nuovo chip wireless N1 progettato da Apple, con supporto Wi-Fi 7 e Bluetooth 6 per prestazioni e affidabilità migliorate. Rimangono invariati i punti di forza storici del modello: tre porte Thunderbolt 5, display Liquid Retina XDR fino a 1.600 nit in HDR (disponibile anche con nanotexture), videocamera Center Stage da 12 MP, microfoni di livello professionale e sistema a sei altoparlanti.

L’autonomia si conferma fino a 24 ore, con ricarica rapida al 50% in soli 30 minuti. Il tutto gira su macOS Tahoe, che porta un nuovo design Liquid Glass, un Spotlight potenziato e funzioni di Apple Intelligence ancora più capaci, inclusa la traduzione in tempo reale di testo e audio.

I prezzi partono da 2599 euro per un MacBook Pro 13″ con M5 Pro, mentre il 13″ con M5 Max parte da ben 4.299 euro. Per divertimento, abbiamo provato a settare un MacBook da 16″ con il massimo dell’arsenale consentito sul sito di Apple: display con vetro in nano-texture; M5 Max con GPU da 40 core; memoria unificata da 128GB; SSD da 8TB. Risultat0? 8.779 euro.

La settimana di annunci di Apple non è ancora finita: ieri abbiamo visto il nuovo iPhone 17e affiancato da iPad Air M4. Oggi, oltre a MacBook Pro e Air con M5, sono stati annunciati anche i Studio Display e Studio Display XDR. Domani dovrebbe essere invece il turno dell’attesissimo MacBook economico con chip A18 Pro.