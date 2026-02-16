Apple prepara il MacBook economico: nuovi colori vivaci e prezzo sotto gli 800€

Apple si prepara a entrare in una nuova fascia di mercato con un portatile più accessibile del solito. Secondo indiscrezioni diffuse da Mark Gurman di Bloomberg, l’azienda sta lavorando a un MacBook entry-level pensato soprattutto per studenti, scuole e aziende, con un prezzo previsto tra 699 e 799 dollari.

Un Macbook economico e coloratissimo

Il dettaglio più curioso riguarda l’estetica. Apple starebbe testando una gamma cromatica molto più ampia rispetto al passato, segno che il prodotto non sarà soltanto una versione economica, ma anche un dispositivo destinato a distinguersi visivamente nella linea Mac.

I prototipi già testati includono tinte leggere e brillanti: giallo chiaro, verde chiaro, blu e rosa. Accanto a queste varianti più appariscenti, Apple avrebbe comunque sperimentato anche le finiture tradizionali argento e grigio scuro. Non tutte arriveranno alla produzione, o almeno, non è sicuro al 100%. Come sempre, Apple potrebbe decidere di salvare solo parte delle proposte testate, mentre altre potrebbero non vedere mai la luce.

Negli ultimi anni la società ha già cambiato approccio. L’iMac più recente è stato distribuito in numerose colorazioni e il MacBook Air ha abbandonato il classico space gray introducendo tonalità più chiare. Il nuovo portatile economico potrebbe quindi puntare su una forte personalizzazione. Considerato che il target naturale di questo nuovo laptop sarebbero gli studenti, ci sembra che la scelta potrebbe rivelarsi particolarmente azzeccata.

L’idea ricorda la filosofia degli iBook e degli iMac di fine anni Novanta e primi Duemila, quando il colore diventava parte dell’identità del prodotto.

Qualche compromesso

Per raggiungere il prezzo ridotto Apple dovrebbe utilizzare un chip derivato dagli iPhone, probabilmente la famiglia A18 Pro introdotta sugli ultimi modelli di smartphone. Una soluzione simile permetterebbe di contenere i costi mantenendo buone prestazioni nelle attività quotidiane, come navigazione, studio e lavoro da ufficio.

Si tratterebbe, comunque, di specifiche piuttosto modeste, rispetto a quelle offerte dai chip della famiglia Apple Silicon più moderni, come M4 e M5. Ma tant’è: gli iPhone ormai sono device capacissimi, quindi questo MacBook economico con chip A18 potrebbe comunque cavarsela alla grande anche in operazioni pesanti, come editing video e fotografico di base.

Probabilmente Apple non giocherà al risparmio solo sul fronte del chipset: tra le altre cose, ci si aspetta un arsenale di porte meno robusto, oltre che uno schermo meno avanzato rispetto a quello montato sui MacBook Air e Pro attualmente in commercio. Ne sapremo molto di più tra pochissimo: la presentazione è attesa per il mese prossimo.