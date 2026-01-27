Apple 2026: oltre 20 novità in arrivo tra smart home, iPhone Fold e MacBook rivoluzionari

Il 2026 si preannuncia come un anno straordinario per Apple, con l’azienda di Cupertino pronta a svelare oltre 20 prodotti nel corso dei prossimi mesi. Oltre agli aggiornamenti attesi per iPhone, iPad, Mac e Apple Watch, la casa della mela morsicata introdurrà dispositivi completamente nuovi che potrebbero ridefinire l’ecosistema domestico intelligente e mobile.

Prima metà del 2026

Tra gennaio e giugno, Apple concentrerà i suoi sforzi sul rinnovamento delle linee esistenti con chip di ultima generazione e su un prodotto del tutto innovativo: l’Home Hub. Questo dispositivo per la casa intelligente, dotato di un display quadrato da 6-7 pollici, chip A18 per Apple Intelligence e la nuova versione personalizzata di Siri, rappresenterà il centro di controllo domestico che molti attendevano da tempo. Potrà essere posizionato su un tavolo o montato a parete, supportando anche FaceTime.

Accompagnerà l’Home Hub una telecamera di sicurezza progettata da Apple, compatibile con HomeKit, che completerà l’offerta per la smart home dell’azienda. Sul fronte Mac, è attesa una rivoluzione con il MacBook che passerà ai chip M5 Pro e M5 Max con supporto PCIe 5.0 per velocità SSD superiori, mentre debutterà un MacBook economico con chip A18 Pro, display da 12,9 pollici e colori vivaci.

Lo Studio Display riceverà finalmente un aggiornamento sostanziale con retroilluminazione mini-LED, ProMotion fino a 120Hz e supporto HDR. Anche iPad Air e iPad base riceveranno chip più potenti, rispettivamente M4 e A18/A19.

iPhone pieghevole e Pro

La parte finale dell’anno riserverà le sorprese più grandi. L’iPhone 18 Pro e Pro Max arriveranno con chip A20 Pro, Dynamic Island più compatta, apertura variabile per le fotocamere e modem C2 progettato da Apple per il 5G. Ma la vera rivoluzione sarà l’iPhone pieghevole, con display interno da 7,7 pollici praticamente senza piega visibile, schermo esterno da 5,3 pollici e Touch ID integrato nel tasto di accensione al posto di Face ID. E’ lui la novità Apple più attesa dell’anno.

Sul fronte Mac, il MacBook Pro subirà un redesign completo con chip M6 Pro e Max, display OLED, touch screen, Dynamic Island e connettività cellulare integrata grazie al modem C2. Apple Watch Series 12 e Ultra 4 potrebbero finalmente integrare Touch ID insieme a un nuovo chip e modifiche al design.

E le altre novità?

La lista delle novità in arrivo non è ancora finita. Sappiamo, infatti, che Apple sta lavorando a numerosi altri progetti, alcuni dei quali sarebbero già in uno stadio molto avanzato. Ad ogni modo, non sappiamo se usciranno quest’anno e, se sì, in quale periodo. Vale comunque la pena di menzionarli.

In questa categoria, il protagonista più atteso sono i primi Apple Glass, occhiali per la realtà aumentata con AI, fotocamera e Siri di prossima generazione. Quelli di Ray-Ban e Meta stanno andando molto bene e Apple non vuole essere da meno. Un’altra novità in cantiere è il primo citofono smart di Apple: sarà uno degli accessori che andranno a popolare l’ecosistema di prodotti per la casa intelligente.

Parallelamente, si parla anche di un nuovo iPad Mini, finalmente con display OLED e un sistema audio di maggiore qualità. Altri prodotti in arrivo nel prossimo futuro sono una nuova Apple TV con chip A17 Pro e Siri migliorata e un HomePod mini con chip S9 o superiore e supporto Wi-Fi 7.