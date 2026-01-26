Apple accelera sulla nuova Siri con Gemini: debutto atteso a febbraio

Secondo le ultime indiscrezioni, Apple sarebbe pronta a mostrare finalmente il volto rinnovato di Siri, puntando su una collaborazione strategica con Google e sulle capacità avanzate di Gemini. A riportarlo è Bloomberg, con Mark Gurman che parla di una presentazione fissata nella seconda metà di febbraio, momento in cui Apple dovrebbe mostrare in anteprima le nuove funzionalità di un assistente completamente ripensato.

Siri con i poteri di Gemini

La nuova Siri dovrebbe debuttare inizialmente come dimostrazione tecnica, per poi arrivare concretamente con iOS 26.4, atteso in versione beta sempre a febbraio e in rilascio pubblico tra marzo e inizio aprile. Si tratterebbe di un passaggio cruciale, soprattutto dopo il rinvio del progetto annunciato alla WWDC del 2024, quando Apple aveva promesso una nuova generazione di Siri capace di interazioni più naturali e contestuali.

Le informazioni emerse suggeriscono che il nuovo assistente adotterà un comportamento molto più vicino a quello di un chatbot avanzato, con una gestione conversazionale simile a ChatGPT. L’integrazione con Gemini consentirebbe a Siri di comprendere richieste complesse, mantenere il contesto tra più domande e generare risposte articolate, superando i limiti storici dell’assistente vocale di Cupertino.

Il debutto di febbraio, tuttavia, non sarebbe che un primo assaggio. Gurman parla di una presentazione più ampia prevista per l’estate, durante la conferenza annuale per sviluppatori, quando Apple dovrebbe svelare ufficialmente il progetto, internamente noto con il nome in codice “Campos”.

In quella sede verranno chiariti anche i confini dell’integrazione tra Gemini e Apple Intelligence, la piattaforma AI su cui l’azienda sta costruendo la propria strategia futura.

Guardando oltre, le funzionalità più avanzate della nuova Siri dovrebbero arrivare in modo esteso con iOS 27, iPadOS 27 e macOS 27, previsti in beta durante l’estate. Un passaggio che potrebbe segnare una svolta importante nel posizionamento di Apple nel settore dell’intelligenza artificiale generativa. Era davvero ora.