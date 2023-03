iMac 2023 sempre più vicini: ecco tutto quello che sappiamo e quando usciranno

Secondo il noto giornalista di Bloomberg Mark Gurman, Apple sarebbe molto vicina a presentare la nuova generazione dell’iMac. «La fase di progettazione ha ormai raggiunto l’ultimo stadio», ha spiegato il giornalista, che cita fonti informate.

Manterrà lo stesso formato del modello attualmente in commercio e, dunque, troveremo sempre uno schermo da 24 pollici. Il nuovo modello sarebbe già in fase di test e secondo Gurman sarà anche disponibile negli stessi colori che conosciamo già, tra cui blu, argento, rosa e arancione.

I nuovi iMac saranno ovviamente più potenti, con un nuovo chip della serie M al posto del M1. Ci saranno anche alcuni cambiamenti dietro le quinte. Il computer vedrà alcuni dei suoi componenti interni spostati e ridisegnati e il processo di produzione per attaccare il supporto dell’iMac sarà diverso.

Sebbene lo sviluppo dei nuovi iMac, chiamati in codice J433 e J434, abbia raggiunto una fase avanzata, Apple non intende iniziare la produzione di massa molto presto: bisognerà aspettare almeno altri tre mesi. Ne consegue che se ne parla per la seconda metà dell’anno, forse verso la fine dell’estate.

Il popolare desktop all-in-one di Apple non viene aggiornato da oltre due anni. La notizia testimonia come Apple non abbia affatto abbandonato questo segmento di mercato, ma abbia, al contrario, tutte le intenzioni di continuare a supportare il futuro della linea iMac.